Дата основания Перге не известна. Историки датируют это время примерно 7 веком до нашей эры (времена Троянской войны). Согласно легендам, основателем города является Калхас.
Расположение города изначально было несколько странным. Обычно старались строить города в непосредственной близости от моря 🌊, чтобы вести обширную торговлю с другими странами. А Перге был расположен в 11 км от моря, чтобы избежать нападения с кораблей.
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