Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Руины древнего города Перге.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $125 за экскурсию

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Античный Перге
Античный Перге

Что вы увидите

  • Перге
Город Перге
Дата основания Перге не известна. Историки датируют это время примерно 7 веком до нашей эры (времена Троянской войны). Согласно легендам, основателем города является Калхас.
Расположение города изначально было несколько странным. Обычно старались строить города в непосредственной близости от моря 🌊, чтобы вести обширную торговлю с другими странами. А Перге был расположен в 11 км от моря, чтобы избежать нападения с кораблей.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (если выбран вариант с транспортом)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Античный Перге
Античный Перге
Античный Перге
Античный Перге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
Sinan E.
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