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Древний город Сагалассос

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Сагалассос — это один из главных городов исторической области в горах ⛰️ на севере от курортной турецкой Антальи.

Среди потрясающих античных руин вас ждет до сих пор действующий фонтан ⛲ и библиотека, верхний и нижний город 🏙️, а также театр с живописным фоном.

Объект достаточно молодой (только в 1990 году начались масштабные раскопки), место мало туристическое, поэтому вся эта красота может достаться только вам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $350 за экскурсию

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Древний город Сагалассос
Древний город Сагалассос

Что вы увидите

  • Сагалассос
Сагалассос
Древний город 🏙️ находится на юго-западе Турции на горе Акдаг, высота 1700 м. При Римской империи Сагалассос стал важным центром Писидии, чему особенно благоприятствовал император Адриан, который назвал его «первым городом» провинции и центром императорского культа.

Что вы увидите:

  • До сих пор действующий античный фонтан
  • Мозаику на полу древней библиотеки
  • Руины верхнего и нижнего города
  • Театр, где по мнению историков также проходили гладиаторские бои
  • Живописные виды на горы ⛰️ вокруг
Что входит
  • Услуги гида (с переводом)
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Входной билет (10 лир)
  • Питание и вода
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
Древний город Сагалассос
Древний город Сагалассос
Древний город Сагалассос
Древний город Сагалассос

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
Sinan E.
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