Что вы увидите:

Sinan E. – Гид из Антальи

Сагалассос — это один из главных городов исторической области в горах ⛰️ на севере от курортной турецкой Антальи.



Среди потрясающих античных руин вас ждет до сих пор действующий фонтан ⛲ и библиотека, верхний и нижний город 🏙️, а также театр с живописным фоном.



Объект достаточно молодой (только в 1990 году начались масштабные раскопки), место мало туристическое, поэтому вся эта красота может достаться только вам.