Древний город 🏙️ находится на юго-западе Турции на горе Акдаг, высота 1700 м. При Римской империи Сагалассос стал важным центром Писидии, чему особенно благоприятствовал император Адриан, который назвал его «первым городом» провинции и центром императорского культа.
Что вы увидите:
До сих пор действующий античный фонтан
Мозаику на полу древней библиотеки
Руины верхнего и нижнего города
Театр, где по мнению историков также проходили гладиаторские бои
Живописные виды на горы ⛰️ вокруг
Что входит
Услуги гида (с переводом)
Трансфер в обе стороны
Что не входит
Входной билет (10 лир)
Питание и вода
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
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