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Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность

4.3
7 отзывов
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
С античных времен на территории Турции осталось множество памятников.

Здесь жили римляне и греки.

Они создавали свои государства и города.

Мы отправляемся в путешествие по античной Турции! Вы увидите древнейший город 🏙️ Демре и узнаете, где жил Святой Николай.

Вы проплываете рядом затонувшим городом Кеков и узнаете его тайны!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $55 за человека

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Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность

Что вы увидите

  • Церковь Святого Николая
  • Скальные гробницы
  • Затонувший город Кекова
Древний город 🏙️ Мира
Это историческое место в Турции впервые было упомянуто еще в IV веке до н. э. В то время город Мира назывался Демре и являлся столицей ⭐️ древнего государства Ликия. Мира был процветающим городом, поэтому на него часто нападали и захватывали, но каждый раз восстанавливали после разрушений.
Здесь вы увидите памятники различных культур. До наших дней сохранился греко-римский амфитеатр, где проходили театральные выступления и бои гладиаторов. Также вы увидите античную гробницу. Здесь в IV веке ст. до н. э. жил святой Николай, а сегодня гости страны могут посетить место его обитания. Посетить можно и иконную лавку в Демре.
«Город под водой»
Затонувший город Кекова полон тайн и загадок. Мы знаем лишь небольшую часть его истории 📖. Зато здесь масса археологического материала и огромное поле для исследований. Ранее город был частью материка, его длина составляет 7, 5 км, наибольшая глубина на расстоянии от берега до острова — 105 м, а наибольшая высота – 188 м.
Огромная часть города оказалась под водой из-за землетрясения, произошедшего еще в период античности. Теперь здесь нет никого из жителей, а город остался лишь на карте. Иногда в Кекова пасутся козы, которых сюда приводит местное население.

Программа экскурсии:

  • Комфортабельный трансфер забирает туристов по регионам Анталии;
  • Заезд в иконную лавку: иконы в серебре, золото, рубины;
  • Посещение церкви Святого Николая Угодника — это христианская и мусульманская святыня, фрески, саркофаг Святого Николая, алтарь и множество магазинчиков вокруг. Гид расскажет удивительную историю церкви. Можно приобрести на память крестик, ладанку или икону;
  • Свободное время. Вы сможете помолиться, поставить свечку, пофотографироваться и заглянуть в магазинчики возле церкви;
  • Остановка у Скальных гробниц — захоронения Ликийцев, датируются 4-м веком до н. э. ;
  • Посещение в Мире римского театра, который был построен во II веке н. э. и вмещал в себя около 10 000 зрителей;
  • Остановка на вкусный обед из местных блюд в ресторане;
  • Прогулка на яхте 🛥️ по затонувшему городу Кекова, через стеклянное дно яхты Вы сможете рассмотреть затонувшие здания, колоны, церкви;
  • Остановка на купание в открытом море 🌊, знакомство с разнообразными видами рыбок и красивейшая морская вода;
  • Обратный трансфер в отель 🏨
Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Страховка
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед
  • Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Напитки за обедом
  • Личные расходы
  • Вход в церковь Св. Николая Чудотворца.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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7 отзывов оставили туристы

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