Древний город 🏙️ Мира

Это историческое место в Турции впервые было упомянуто еще в IV веке до н. э. В то время город Мира назывался Демре и являлся столицей ⭐️ древнего государства Ликия. Мира был процветающим городом, поэтому на него часто нападали и захватывали, но каждый раз восстанавливали после разрушений.

Здесь вы увидите памятники различных культур. До наших дней сохранился греко-римский амфитеатр, где проходили театральные выступления и бои гладиаторов. Также вы увидите античную гробницу. Здесь в IV веке ст. до н. э. жил святой Николай, а сегодня гости страны могут посетить место его обитания. Посетить можно и иконную лавку в Демре.

«Город под водой»

Затонувший город Кекова полон тайн и загадок. Мы знаем лишь небольшую часть его истории 📖. Зато здесь масса археологического материала и огромное поле для исследований. Ранее город был частью материка, его длина составляет 7, 5 км, наибольшая глубина на расстоянии от берега до острова — 105 м, а наибольшая высота – 188 м.

Огромная часть города оказалась под водой из-за землетрясения, произошедшего еще в период античности. Теперь здесь нет никого из жителей, а город остался лишь на карте. Иногда в Кекова пасутся козы, которых сюда приводит местное население.

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