Древний город 🏙️ Мира
Это историческое место в Турции впервые было упомянуто еще в IV веке до н. э. В то время город Мира назывался Демре и являлся столицей ⭐️ древнего государства Ликия. Мира был процветающим городом, поэтому на него часто нападали и захватывали, но каждый раз восстанавливали после разрушений.
Здесь вы увидите памятники различных культур. До наших дней сохранился греко-римский амфитеатр, где проходили театральные выступления и бои гладиаторов. Также вы увидите античную гробницу. Здесь в IV веке ст. до н. э. жил святой Николай, а сегодня гости страны могут посетить место его обитания. Посетить можно и иконную лавку в Демре.
«Город под водой»
Затонувший город Кекова полон тайн и загадок. Мы знаем лишь небольшую часть его истории 📖. Зато здесь масса археологического материала и огромное поле для исследований. Ранее город был частью материка, его длина составляет 7, 5 км, наибольшая глубина на расстоянии от берега до острова — 105 м, а наибольшая высота – 188 м.
Огромная часть города оказалась под водой из-за землетрясения, произошедшего еще в период античности. Теперь здесь нет никого из жителей, а город остался лишь на карте. Иногда в Кекова пасутся козы, которых сюда приводит местное население.
Программа экскурсии:
- Комфортабельный трансфер забирает туристов по регионам Анталии;
- Заезд в иконную лавку: иконы в серебре, золото, рубины;
- Посещение церкви Святого Николая Угодника — это христианская и мусульманская святыня, фрески, саркофаг Святого Николая, алтарь и множество магазинчиков вокруг. Гид расскажет удивительную историю церкви. Можно приобрести на память крестик, ладанку или икону;
- Свободное время. Вы сможете помолиться, поставить свечку, пофотографироваться и заглянуть в магазинчики возле церкви;
- Остановка у Скальных гробниц — захоронения Ликийцев, датируются 4-м веком до н. э. ;
- Посещение в Мире римского театра, который был построен во II веке н. э. и вмещал в себя около 10 000 зрителей;
- Остановка на вкусный обед из местных блюд в ресторане;
- Прогулка на яхте 🛥️ по затонувшему городу Кекова, через стеклянное дно яхты Вы сможете рассмотреть затонувшие здания, колоны, церкви;
- Остановка на купание в открытом море 🌊, знакомство с разнообразными видами рыбок и красивейшая морская вода;
- Обратный трансфер в отель 🏨