Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия

Пройти участок Ликийской тропы, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать сказочно красивые места, где пока нет толп туристов! Мы побываем в городке Кулумджа с идиллическими пляжами и бухтами, оценим руины античного города Олимпос и поднимемся по Ликийской тропе к мысу-маяку Гелидония.

А еще попробуем настоящий турецкий завтрак в гостях у местных жителей.
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Душевное знакомство с настоящей Турцией

Мы заедем на завтрак в гости к местным жителям. Они угостят нас турецкой яичницей менемен, горячими лепешками гезлеме, оливками и сыром. Сытые и довольные, мы отправимся в небольшой прибрежный городок Кулумджа. Пройдем по диким пляжам и бухтам, наслаждаясь тишиной и заповедной природой. Если пожелаете, устроим небольшой кофе-брейк на берегу моря.

Ликийская тропа, маяк Гелидония и античный Олимпос

По югу Турции проходит знаменитая Ликийская тропа. Чтобы преодолеть ее полностью, понадобится около месяца. Мы же прогуляемся по ней 40 минут: полюбуемся хвойной природой и увидим старинный маяк Гелидония. Далее посетим поселок Олимпос: осмотрим руины античного города и прикоснемся к древней истории. В завершение вас ждет отдых на пляже и традиционный обед из морепродуктов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер на минивене Volkswagen Caravelle, входные билеты, завтрак и обед.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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