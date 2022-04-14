Что вас ожидает

Душевное знакомство с настоящей Турцией

Мы заедем на завтрак в гости к местным жителям. Они угостят нас турецкой яичницей менемен, горячими лепешками гезлеме, оливками и сыром. Сытые и довольные, мы отправимся в небольшой прибрежный городок Кулумджа. Пройдем по диким пляжам и бухтам, наслаждаясь тишиной и заповедной природой. Если пожелаете, устроим небольшой кофе-брейк на берегу моря.

Ликийская тропа, маяк Гелидония и античный Олимпос

По югу Турции проходит знаменитая Ликийская тропа. Чтобы преодолеть ее полностью, понадобится около месяца. Мы же прогуляемся по ней 40 минут: полюбуемся хвойной природой и увидим старинный маяк Гелидония. Далее посетим поселок Олимпос: осмотрим руины античного города и прикоснемся к древней истории. В завершение вас ждет отдых на пляже и традиционный обед из морепродуктов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер на минивене Volkswagen Caravelle, входные билеты, завтрак и обед.