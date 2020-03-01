Обзорные экскурсии в Анталье

Что вас ожидает

Самый старый район Антальи

Возле древнейшей Триумфальной Арки – трёхарочных ворот с красивыми и богато украшенными мраморными колоннами – поговорим о временах Римской империи и других уцелевших памятниках той эпохи. Вы увидите также османские мечети, византийские церкви, в тематическом музее познакомитесь с османским бытом. В доме-музее Ататюрка, подаренном местными жителями первому президенту Турецкой республики, познакомитесь с интерьером особняка. По пути я подробно расскажу вам, кто и с какой целью строил знаковые объекты города, чем торговали в порту пираты, как османы перестраивали церкви в мечети, какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор и многое другое.

Атмосфера и колорит города

Помимо древних и важных памятников всегда есть что-то еле уловимое по отдельности, но в целом составляющее то, что называют духом города. Я непременно буду акцентировать ваше внимание на, казалось бы, незначительных деталях, каждая из которых вносит свою лепту в общую атмосферу места. Это турецкие бабушки на скамейках, бесчисленные кошки – неизменно обитающие на колоритных улицах, местные жители, ведущие беседы о жизни за турецким чаем или кофе. Вы также узнаете полезные советы о том, в каких кафе стоит попробовать национальные блюда, где можно купить качественные товары и какие еще места стоит посетить, чтобы дополнить представление об Анталье. Кроме того, из гавани старого города можно будет отправиться в прогулку на кораблике вдоль скалистого живописного берега до огромного водопада, падающего в море со скалы высотой в 12-этажный дом.