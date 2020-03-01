Обзорные экскурсии в Анталье

  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

  4. Исторический центр Антальи

Узнать, что скрывается за крепостными стенами

Юстасия
Задать вопрос
Юстасия – ваш гид
Курортному городу на юге Турции уже больше 2000 лет.

За это время Анталья находилась под властью римлян, византийцев, арабов, сельжуков, османов и даже пиратов.

В Старом городе сохранились следы самых разных эпох, потому центральный район Калеичи – удивительная смесь культур и традиций.

На прогулке я познакомлю вас поближе с Антальей и постараюсь сделать так, чтобы за слоем многочисленных кафе, отелей и базаров вы увидели богатую и насыщенную историю, о которой стоит узнать.
192 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи

Что вас ожидает

Самый старый район Антальи
Возле древнейшей Триумфальной Арки – трёхарочных ворот с красивыми и богато украшенными мраморными колоннами – поговорим о временах Римской империи и других уцелевших памятниках той эпохи. Вы увидите также османские мечети, византийские церкви, в тематическом музее познакомитесь с османским бытом. В доме-музее Ататюрка, подаренном местными жителями первому президенту Турецкой республики, познакомитесь с интерьером особняка. По пути я подробно расскажу вам, кто и с какой целью строил знаковые объекты города, чем торговали в порту пираты, как османы перестраивали церкви в мечети, какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор и многое другое. 

Атмосфера и колорит города
Помимо древних и важных памятников всегда есть что-то еле уловимое по отдельности, но в целом составляющее то, что называют духом города. Я непременно буду акцентировать ваше внимание на, казалось бы, незначительных деталях, каждая из которых вносит свою лепту в общую атмосферу места. Это турецкие бабушки на скамейках, бесчисленные кошки – неизменно обитающие на колоритных улицах, местные жители, ведущие беседы о жизни за турецким чаем или кофе. Вы также узнаете полезные советы о том, в каких кафе стоит попробовать национальные блюда, где можно купить качественные товары и какие еще места стоит посетить, чтобы дополнить представление об Анталье. Кроме того, из гавани старого города можно будет отправиться в прогулку на кораблике вдоль скалистого живописного берега до огромного водопада, падающего в море со скалы высотой в 12-этажный дом.

Организационные детали

Стоимость экскурсии включает трансфер из отеля до центра и обратно на моем авто.

Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи
Исторический центр Антальи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юстасия
Юстасия
Меня зовут Юста. Любовь с Анталией сложилась у меня с 2009 года. Я не просто живу здесь, а активно изучаю культуру и историю страны, исследую достопримечательности региона, выискивая уникальную информацию в исторических источниках, выспрашивая у местных. Я работаю в качестве эксперта по Турции в новостном медиа-холдинге. Но больше всего мне нравится гулять с туристами по Анталии и окрестностям, рассказывая исторические факты и забавные байки про Турцию.
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Анталье

По старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка5%
€98
94 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Знакомство с историческим центром Антальи и полезная прогулка для тех, кто хочет узнать любимые местными жителями места и закоулки и почувствовать себя в Анталье как дома.
Анталья старинная и современнаяАнталья старинная и современнаяАнталья старинная и современная
125 за экскурсию
4 часа
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Анталья — живописное и очень интересное место, пережившее множество исторических событий. Вы узнаете, что происходило в ней от античности до наших дней, и услышите о местных традициях, культуре и архитектуре. А еще полюбуетесь водопадом и чудесным видом на город со смотровой площадки!
Старая Анталья — путешествие в прошлоеСтарая Анталья — путешествие в прошлоеСтарая Анталья — путешествие в прошлое
88 за экскурсию
3 часа
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Исследуя Старый город Калеичи, вы ощутите себя в 18-19 веках: здесь ограничено движение машин, никто никуда не спешит, на каждом шагу уютные и немного старомодные лавочки. На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Анталье

ОбзорныеСо скидкойПешкомВ другой городНа автомобилеНеобычные маршрутыНа автобусеИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеЗа городомВсе