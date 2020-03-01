Экскурсии по пригородам Антальи

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи мыса Гелидония

Я расскажу историю мыса Гелидония, расположенного на живописном полуострове Текке. Вы узнаете, почему на дне моря в окрестностях мыса часто находят обломки потерпевших крушение кораблей и где хранятся поднятые с глубин артефакты. А еще услышите, что такое Ликийская тропа, кто ее создал и куда она ведет. И конечно, увидите маяк — главную достопримечательность Гелидонии.

Загадочная пиратская бухта

На обратном пути вы посетите пиратскую бухту Корсан, разрушенную римскими войсками в I столетии до нашей эры, и узнаете любопытную историю затонувшего корабля бронзового века. Кроме того, насладитесь чудесными уединенными ландшафтами со скалистыми берегами и прозрачными водами моря.