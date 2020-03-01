Экскурсии по пригородам Антальи

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  4. Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!

Хвойные леса, отвесные скалы, бескрайнее море и пиратская бухта на авто-пешеходной экскурсии

Evgeny
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Evgeny – ваш гид
Приглашаю в неспешное и очень красивое путешествие, наполненное дикой природой, фантастическими видами и увлекательными рассказами о пиратах и затонувших кораблях! Вы погуляете по лесной горной тропе, узнаете историю таинственного маяка и впечатлитесь красотой лазурного моря.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи мыса Гелидония
Я расскажу историю мыса Гелидония, расположенного на живописном полуострове Текке. Вы узнаете, почему на дне моря в окрестностях мыса часто находят обломки потерпевших крушение кораблей и где хранятся поднятые с глубин артефакты. А еще услышите, что такое Ликийская тропа, кто ее создал и куда она ведет. И конечно, увидите маяк — главную достопримечательность Гелидонии.

Загадочная пиратская бухта
На обратном пути вы посетите пиратскую бухту Корсан, разрушенную римскими войсками в I столетии до нашей эры, и узнаете любопытную историю затонувшего корабля бронзового века. Кроме того, насладитесь чудесными уединенными ландшафтами со скалистыми берегами и прозрачными водами моря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Citroen C4 Grand Picasso
  • Если вы живете в Кунду, Белеке или Сиде, доплата за трансфер составит 40 евро
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!
Из Антальи — к маяку на мысе Гелидония!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Меня зовут Евгений, я из Беларуси, но уже более 5 лет живу и работаю в прекрасной Анталии. От всей души люблю Турцию и ее историю. На экскурсиях стараюсь раскрыть путешественникам самобытную и малоизвестную сторону этой замечательной страны. До скорой встречи!
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