Конная прогулка по пляжу Антальи

Научиться держаться в седле и насладиться конной прогулкой на фоне моря

Групповая
Приглашаем вас заняться верховой ездой на романтичном побережье Антальи.

В группе до 15 человек вы отправитесь на конное ранчо, где под руководством инструкторов научитесь держаться в седле и управлять лошадью.

А затем насладитесь конной прогулкой и ощущением свободы на живописном морском пляже.
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конная прогулка по пляжу Антальи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж от профессионала. На конном ранчо наши специалисты расскажут, как вести себя с лошадьми, научат правильно держаться в седле и управлять необычным живым «транспортом».
Катание на лошадях по береговой линии: сложно представить более идиллическую картину. За 75 минут вы ощутите единство с прекрасным животным, насладитесь размеренной ездой и живописным морским пейзажем. А после приключения сможете немного отдохнуть на пляже и искупаться.
Комфорт и безопасность. На протяжении всей прогулки инструкторы будут рядом с группой и помогут решить любые проблемы и затруднения, если они возникнут.

При желании вы можете дополнить конную прогулку фотосъемкой.

Организационные детали

  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на месте вас встретит инструктор из нашей команды
  • В стоимость входит трансферы из/в отель, страховка, инструктаж, час верховой езды
  • Отдельно по желанию оплачиваются фотосъемка, а также напитки и другие личные расходы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из холла вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг и пятницу в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

👥Групповые🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🐴Конные прогулки

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Прогулка на яхте в Анталии
6 часов
🛥 На яхте
Групповая
EKM
4.9
7 отзывов
Прогулка на яхте в Анталии
Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»
$25 за 1 человека
Восточные краски Анталии: обзорная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Elena
Нет отзывов
Восточные краски Анталии: обзорная прогулка
Я познакомлю Вас со старой Анталией и современным городом
$75 за 1-3 чел.
Прогулка по водопадам
9 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Прогулка по водопадам
Окунуться в прохладу и насладиться красотой можно в этом путешествии по водопадам провинции Анталья
$180 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
4.5
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
$40 за 1 человека
Водопады Анталии
5 часов
Индивидуальная
Виктория
5
3 отзыва
Водопады Анталии
Приглашаю вас на экскурсию по водопадам Анталии
от $80 за 1-2 чел.
Зеленый Каньон из Анталии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
5
2 отзыва
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$50 за 1 человека
Фотопрогулка по старой Анталье
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Irene
Фотопрогулка по старой Анталье
Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки
130 за 1-2 чел.
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
Нет отзывов
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Дух Античности, красивейший уголок Средиземного моря, панорамные виды на миллион
200180 за 1-4 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
6 часов
Индивидуальная
Евген
Нет отзывов
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
$200 за 1-4 чел.
Океанариум Анталии
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Океанариум Анталии
Океанариум в Анталии - идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности
$60 за 1 человека
Зоопарк в Анталье
3 часа
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Зоопарк в Анталье
Мы отвезем вас в необыкновенный зоопарк на окраине Антальи, площадь которого составляет 569000 м²
от $80 за 1-2 чел.
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
10 часов
Групповая
TurkeyTours
4.7
64 отзыва
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
Хотите оказаться в раю
от $30 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ