во вторник, четверг и пятницу в 08:00

Что вас ожидает

Инструктаж от профессионала. На конном ранчо наши специалисты расскажут, как вести себя с лошадьми, научат правильно держаться в седле и управлять необычным живым «транспортом».

Катание на лошадях по береговой линии: сложно представить более идиллическую картину. За 75 минут вы ощутите единство с прекрасным животным, насладитесь размеренной ездой и живописным морским пейзажем. А после приключения сможете немного отдохнуть на пляже и искупаться.

Комфорт и безопасность. На протяжении всей прогулки инструкторы будут рядом с группой и помогут решить любые проблемы и затруднения, если они возникнут.

При желании вы можете дополнить конную прогулку фотосъемкой.

Организационные детали