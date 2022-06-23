Это путешествие — яркое сочетание богатой истории и релакса под шелест ночного прибоя! Среди сосен и руин Фазелиса вы поймете, чем жили древнегреческие полисы и как они повлияли на европейскую цивилизацию. Как исследователь восточной культуры я расскажу о ее мировоззрениях и религиях. Ночь вы проведете в оборудованном палаточном лагере, вкусно поужинаете и встретите дивный рассвет.

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Что вас ожидает

Руины древнегреческого Фазелиса среди сосен

Примерно час пути из Антальи — и мы в охраняемом культурном парке на берегу Средиземного моря. Здесь, в сосновой роще, вы исследуете древнегреческий Фазелис. Увидите бани-термы, остатки порта, театра и акведука, а красочные стенды покажут, как эти здания могли выглядеть в прошлом.

Я подробно расскажу о хрониках и устройстве Фазелиса, о системе общественных отношений в древнегреческом полисе. Вы узнаете, чем занимались, как работали, торговали и воевали горожане. Какие великие завоеватели и при каких обстоятельствах побывали в Фазелисе. Почему город пришел в упадок и был покинут жителями.

Турецкие радости

У вас будет время, чтобы насладиться традиционными сладостями и ароматным кофе. А в теплое время года предлагаю искупаться в живописных бухтах Фазелиса с чистой водой.

Ужин и ночь под звездами

Мы доедем до благоустроенного палаточного лагеря в окрестностях Фазелиса. Вас ждет ужин с блюдами турецкой кухни, чаепитие на закате с беседами о философии и восточных мировоззрениях, сон под шум волн и трели цикад. Утром вы встретите средиземноморский рассвет и по желанию пофотографируетесь в национальных костюмах. После возвращаемся обратно в Анталью.

Культура, история, философия

Кто такие древние греки и как они пришли в Средиземноморье? В эти два дня вы погрузитесь в тему колыбели европейской цивилизации. Поговорим и о политической, и о социальной, и о культурной составляющей. Древние аристократы, боги и герои из мифов, великие мыслители, восточная мистика и религиозные мировоззрения — обо всем в этом путешествии!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым надоел стандартный пляжный отдых, которые интересуются историей и хотят получить необычные впечатления о Турции.

Организационные детали