Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря

Погрузиться в историю древнегреческого полиса и мифологию, а после насладиться звездами

Это путешествие — яркое сочетание богатой истории и релакса под шелест ночного прибоя! Среди сосен и руин Фазелиса вы поймете, чем жили древнегреческие полисы и как они повлияли на европейскую цивилизацию. Как исследователь восточной культуры я расскажу о ее мировоззрениях и религиях. Ночь вы проведете в оборудованном палаточном лагере, вкусно поужинаете и встретите дивный рассвет.
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
Путешествие из Антальи в Фазелис с ночевкой на берегу моря
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Что вас ожидает

Руины древнегреческого Фазелиса среди сосен

Примерно час пути из Антальи — и мы в охраняемом культурном парке на берегу Средиземного моря. Здесь, в сосновой роще, вы исследуете древнегреческий Фазелис. Увидите бани-термы, остатки порта, театра и акведука, а красочные стенды покажут, как эти здания могли выглядеть в прошлом.

Я подробно расскажу о хрониках и устройстве Фазелиса, о системе общественных отношений в древнегреческом полисе. Вы узнаете, чем занимались, как работали, торговали и воевали горожане. Какие великие завоеватели и при каких обстоятельствах побывали в Фазелисе. Почему город пришел в упадок и был покинут жителями.

Турецкие радости

У вас будет время, чтобы насладиться традиционными сладостями и ароматным кофе. А в теплое время года предлагаю искупаться в живописных бухтах Фазелиса с чистой водой.

Ужин и ночь под звездами

Мы доедем до благоустроенного палаточного лагеря в окрестностях Фазелиса. Вас ждет ужин с блюдами турецкой кухни, чаепитие на закате с беседами о философии и восточных мировоззрениях, сон под шум волн и трели цикад. Утром вы встретите средиземноморский рассвет и по желанию пофотографируетесь в национальных костюмах. После возвращаемся обратно в Анталью.

Культура, история, философия

Кто такие древние греки и как они пришли в Средиземноморье? В эти два дня вы погрузитесь в тему колыбели европейской цивилизации. Поговорим и о политической, и о социальной, и о культурной составляющей. Древние аристократы, боги и герои из мифов, великие мыслители, восточная мистика и религиозные мировоззрения — обо всем в этом путешествии!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым надоел стандартный пляжный отдых, которые интересуются историей и хотят получить необычные впечатления о Турции.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, ночевка в палатке и питание включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Impreza или Hyundai ix35
  • Из соображений безопасности на экскурсию нельзя поехать с маленькими детьми и животными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе канатной дороги в Коньялты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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