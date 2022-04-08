В любой день в удобное для вас время

Хотите узнать, как проводят свои выходные местные турки?

И куда повезут своих друзей, особенно из больших городов? Хотя там понравится и деревенским. И ездить туда можно не только по выходным. Да и не только на завтрак, в любое время, когда вы проголодаетесь. А еще по воскресеньям по дороге будет деревенский рынок — если вам любопытно, мы можем заглянуть и туда. Летом там особенно приятно скрыться от городского шума и охладить ноги в горной речушке. Ну, а зимой… там просто приятно, тихо, умиротворяюще и… лениво. А еще зимой там топят печки-буржуйки! Ну где вы еще такое увидите.

Духозахватывающие пейзажи

А вообще это очень аутентичное и забавное местечно прямо среди скал на горной речке. И окруженное громадными горами. Пейзаж духозахватывающий и успокаивающий одновременно.

Турецкий завтрак

Турецкий завтрак считается одним из самых «правильных» и здоровых завтраков в мире. Можете воочию в этом убедиться, и еще и попробовать! Причем все будет деревенское и свежее: несколько видов оливок, сыров, варений, масло, каймак, зелень, закуски-намазки… Ну и традиционные турецкие лепешки с разными начинками. Мало? Тогда яичница с суджуком. Ах да, и пузатенький двухэтажный турецкий чайник! Турецкий кофе там тоже подают.

Соблазнились? Тогда айда!

Что взять с собой: