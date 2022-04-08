В любой день в удобное для вас время

Знаменитый турецкий завтрак

Турецкий завтрак считается одним из самых «правильных» и здоровых завтраков в мире

Индивидуальная
Турецкий завтрак считается одним из самых «правильных» и здоровых завтраков в мире.

Можете воочию в этом убедиться, и еще и попробовать! Причем все будет деревенское и свежее: несколько видов оливок, сыров, варений, масло, каймак, зелень, закуски-намазки… Ну и традиционные турецкие лепешки с разными начинками.

Мало? Тогда яичница с суджуком.

Ах да, и пузатенький двухэтажный турецкий чайник! Турецкий кофе там тоже подают.

Соблазнились? Тогда айда!
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Знаменитый турецкий завтрак
Хотите узнать, как проводят свои выходные местные турки?
И куда повезут своих друзей, особенно из больших городов? Хотя там понравится и деревенским. И ездить туда можно не только по выходным. Да и не только на завтрак, в любое время, когда вы проголодаетесь. А еще по воскресеньям по дороге будет деревенский рынок — если вам любопытно, мы можем заглянуть и туда. Летом там особенно приятно скрыться от городского шума и охладить ноги в горной речушке. Ну, а зимой… там просто приятно, тихо, умиротворяюще и… лениво. А еще зимой там топят печки-буржуйки! Ну где вы еще такое увидите.

Духозахватывающие пейзажи

А вообще это очень аутентичное и забавное местечно прямо среди скал на горной речке. И окруженное громадными горами. Пейзаж духозахватывающий и успокаивающий одновременно.

Турецкий завтрак

Турецкий завтрак считается одним из самых «правильных» и здоровых завтраков в мире. Можете воочию в этом убедиться, и еще и попробовать! Причем все будет деревенское и свежее: несколько видов оливок, сыров, варений, масло, каймак, зелень, закуски-намазки… Ну и традиционные турецкие лепешки с разными начинками. Мало? Тогда яичница с суджуком. Ах да, и пузатенький двухэтажный турецкий чайник! Турецкий кофе там тоже подают.
Соблазнились? Тогда айда!

Что взять с собой:

  • Хороший аппетит (обязательно)
  • Фотоаппарат (по желанию)
  • Удобная обувь
  • Купальные принадлежности (по желанию)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Турецкие байки
Что не входит
  • Завтрак (5-7 евро на человека)
  • Трансфер, стоимость которого зависит от места, где вы остановились
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберет трансфер из указанного вами места
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Обувайтесь удобно
  • В жаркую погоду возьмите с собой воду и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день в удобное для вас время

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