2 отзыва оставили туристы

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Будапешт — венгерский Париж

Погрузиться в мир аристократов, рассмотреть роскошные театры и дворцы и заглянуть в элегантное кафе

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 🚩Встреча у памятника Миллениум на площади Героев
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Gulnara
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Gulnara – Гид в Будапеште
Вы узнаете, как венгерская знать, часто бывавшая в Париже, решила воплотить красоту французской столицы у себя на родине.

Рассмотрите главные парижские места Будапешта, выполненные с имперским шиком, продегустируете паштет из печенки с токайским вином 🍷 и почувствуете себя великосветским дворянином XIX века.
Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж

Что вас ожидает

Будапешт сквозь столетия
Экскурсия начнется на площади Героев, венчающей венгерские «Елисейские поля». Здесь вы познакомитесь с краткой историей страны, приправленной забавными неожиданными фактами, и поймете, в чем секрет печали гордого и независимого венгерского народа. Далее неспешно прогуляетесь среди величественных особняков, роскошных вилл и заглянете на станцию первого метро на континенте.

Многоликий Будапешт
Вы погрузитесь в жизнь бывших венгерских аристократов, посетив места их развлечений: музыкальную академию имени Листа, знаменитую Оперетту, дворец Драшлер и роскошный Оперный театр. А еще — Парижский универмаг, превратившийся из бального зала в великолепное кафе, украшенное фресками Лотца. Венгерская столица, как и французская, разнообразна и контрастна. Вы убедитесь в этом, оказавшись в модном и шумном Еврейском квартале, который раскроет Будапешт как город прогрессивной молодежи и современных течений.

Парижский двор и гастрономические изыски
Париж — не Париж без элегантного кафе с ароматным кофе и десертом. Вы обязательно сделаете остановку в одном из подобных мест в городе, где я расскажу о традиционных местных сладостях. Экскурсия завершится посещением самого красивого здания венгерского имперского шика — Парижского двора — и дегустацией местного специалитета — паштета из гусиной печенки в сопровождении напитка королей, токайского вина.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж
Будапешт — венгерский Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника Миллениум на площади Героев.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gulnara
Gulnara
Я — дипломированный гид по Венгрии. Очень люблю эту маленькую страну за ее дружелюбный народ, интереснейшую историю и культуру, приятный климат и комфортное проживание. Я живу в Будапеште 14 лет, но каждый день, проезжая или проходя по улицам города, замечаю новые детали и читаю о них увлекательные факты. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
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2 отзыва оставили туристы

22 января 2020
Добрый день! Была на данной экскурсии очень понравилась, хотя с погодой не повезло сильный холодный ветер и дождь. Но Гульнара старалась и места выбрать, что бы поменьше дуло и капало. Рассказ был и об истории очень подробный, и о современности и о насущном. Было приятно и уютно. Для согрева был глинтвейн. Мне показали много интересных симпатичных мест. Заходили в кафе, где я взяла с собой рекомендованный местный десерт, очень вкусный ( тертые каштаны с сливками и вишней), необычный вкус. Экскурсия завершилось дегустаций Токая и паштета. Так, что хочу отметить, что Гульнара заранее с мной связалась: подробно расписала как доехать до от моего отеля до места встречи ( подсказала дорогу в другие места, дала названия и адреса местных кафе и ресторанчиков, подсказала все, что меня интересовала) подсказала, какие билеты покупать для проезда, какие места по моим интересам можно посетить. Спасибо за помощь и такую увлекательную прогулку.
13 октября 2019
Гульнара-прекрасный гид! Очень рекомендую! Мы имели истинное удовольствие от экскурсии "Будапешт-венгерский Париж". Гульнара очень интересно рассказала и показала красивейшие места Будапешта, мы попробовали гусиную печенку и токайское вино, поели очень вкусные пирожные и кофе, полюбовались на красивейшие здания и послушали интересные истории на чистом русском языке. Гульнара очень располагает к себе и завораживает!Рекомендую, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!!!!

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