2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Будапешт сквозь столетия

Экскурсия начнется на площади Героев, венчающей венгерские «Елисейские поля». Здесь вы познакомитесь с краткой историей страны, приправленной забавными неожиданными фактами, и поймете, в чем секрет печали гордого и независимого венгерского народа. Далее неспешно прогуляетесь среди величественных особняков, роскошных вилл и заглянете на станцию первого метро на континенте.

Многоликий Будапешт

Вы погрузитесь в жизнь бывших венгерских аристократов, посетив места их развлечений: музыкальную академию имени Листа, знаменитую Оперетту, дворец Драшлер и роскошный Оперный театр. А еще — Парижский универмаг, превратившийся из бального зала в великолепное кафе, украшенное фресками Лотца. Венгерская столица, как и французская, разнообразна и контрастна. Вы убедитесь в этом, оказавшись в модном и шумном Еврейском квартале, который раскроет Будапешт как город прогрессивной молодежи и современных течений.

Парижский двор и гастрономические изыски

Париж — не Париж без элегантного кафе с ароматным кофе и десертом. Вы обязательно сделаете остановку в одном из подобных мест в городе, где я расскажу о традиционных местных сладостях. Экскурсия завершится посещением самого красивого здания венгерского имперского шика — Парижского двора — и дегустацией местного специалитета — паштета из гусиной печенки в сопровождении напитка королей, токайского вина.