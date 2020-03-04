37 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

О Венгрии и венграх

Экскурсия логично начнётся с истоков — у базилики Св. Иштвана, где я расскажу о первом венгерском короле и об основании государства, а внутри этого католического собора познакомлю с особенностями убранства. Во время прогулки по набережной, любуясь видом Будайской крепости, вы погрузитесь в историю возникновения уже самого Будапешта. А ещё я обещаю вам интересные рассказы о венграх, их традициях, культуре, кухне и непонятных для нас привычках.

Без чего не представить Пешт

В сердце города, Пеште, вас ждут значимые исторические и архитектурные объекты: вы изучите монументы площади Свободы, рассмотрите красивейшее здание в стиле сецессион, услышите истории знаменитых мостов и встретите два интересных памятника — очаровательную «Маленькую принцессу» и печальные «Башмачки», у которых поговорим о гонениях евреев. Конечно, мы подойдём и к зданию-символу Будапешта — Парламенту: я расскажу о его появлении и архитектурных особенностях. А закончится экскурсия на атмосферной оживлённой улице Ваци.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и не любят очень много ходить. Для полноценного знакомства с Будапештом рекомендую также экскурсию по Буде.