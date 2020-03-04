37 отзывов оставили туристы

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Его величество Пешт

Узнать об истории, архитектуре и традициях венгров на насыщенной обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

78 за экскурсию

У этой экскурсии37 отзывов
4.7
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Лариса – Гид в Будапеште
Экскурсия ⛳ посвящена восточному, левому берегу столицы — Пешту. Здесь за каждым поворотом вас ждут архитектурные сокровища и исторические сюжеты. Вы исследуете внешнее и внутреннее убранство базилики Св. Иштвана, полюбуетесь видами Дуная и великолепными мостами с набережной, рассмотрите главные памятники, поближе познакомитесь с менталитетом венгров и, конечно, узнаете самое главное о роскошном Парламенте Будапешта.
Его величество Пешт
Его величество Пешт

Что вас ожидает

О Венгрии и венграх
Экскурсия логично начнётся с истоков — у базилики Св. Иштвана, где я расскажу о первом венгерском короле и об основании государства, а внутри этого католического собора познакомлю с особенностями убранства. Во время прогулки по набережной, любуясь видом Будайской крепости, вы погрузитесь в историю возникновения уже самого Будапешта. А ещё я обещаю вам интересные рассказы о венграх, их традициях, культуре, кухне и непонятных для нас привычках.

Без чего не представить Пешт
В сердце города, Пеште, вас ждут значимые исторические и архитектурные объекты: вы изучите монументы площади Свободы, рассмотрите красивейшее здание в стиле сецессион, услышите истории знаменитых мостов и встретите два интересных памятника — очаровательную «Маленькую принцессу» и печальные «Башмачки», у которых поговорим о гонениях евреев. Конечно, мы подойдём и к зданию-символу Будапешта — Парламенту: я расскажу о его появлении и архитектурных особенностях. А закончится экскурсия на атмосферной оживлённой улице Ваци.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и не любят очень много ходить. Для полноценного знакомства с Будапештом рекомендую также экскурсию по Буде.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт
Его величество Пешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса. Я профессиональный гид. Живу в Будапеште почти 30 лет и очень люблю этот город и маленькую красивую Венгрию. Свободно владею венгерским языком, поэтому со мной вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Хорошо знаю венгров и их культуру, историю и привычки. Главное для меня, чтобы мои путешественники чувствовали себя в Будапеште комфортно и спокойно. Мне по душе индивидуальные экскурсии без суеты, когда устанавливается контакт. С радостью покажу вам всю красоту Будапешта, чтобы вы получили только позитивные впечатления и обязательно вернулись в Венгрию!
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37 отзывов оставили туристы

4 марта 2020
Спасибо Ларисе за чудесную экскурсию, время пролетело незаметно, почерпнули для себя много интересного, Лариса очень профессионально провела экскурсию, отвечала на наши вопросы, рассказывала интересные факты, однозначно рекомендую!
20 февраля 2020
Лариса! Ещё раз огромное спасибо за чудесную экскурсию и за рекомендацию вкуснейшего ресторана! Все прошло великолепно! Всем рекомендую!
14 февраля 2020
Прекрасная Экскурсия. Узнали много нового и интересного, хотя уже были в Будапеште три года назад. Знающий гид, хорошая погода, отличная компания - то что надо любителю путешествовать. Спасибо 😊!
10 февраля 2020
Очень красивый город с богатой историей и архитектурой, жаль что экскурсия была непродуманной, поверхностной, представляющей из себя набор отдельных фактов, не связанных в общее целое. Полное разочарование!
11 января 2020
Лариса была просто клад для нас (12 человек). Она очень интересно рассказала нам об истории города, провела по чудесным его уголкам и вдобавок ещё дала кучу полезных советов. Очень ее рекомендую
6 января 2020
Замечательный экскурсовод Лариса. Хорошо организована экскурсия, не торопясь осмотрели Пешт, увидели его главные достопримечательности. Было интересно и нескучно, даже детям. Спасибо большое. Рекомендую всем.
20 декабря 2019
Лариса очень позитивная женщина, три часа с ней пролетели незаметно. Всем остались довольны, все очень понравилось. В следующий раз - только с ней
Sugar
2 декабря 2019
Экскурсия по Пешту была интересной и наполненной деталями. Маршрут удобный. По времени продлилась дольше заявленного времени.
20 ноября 2019
Прекрасная идея разделить осмотр Буды и Пешта на разные экскурсии. Это совсем разные части города. На экскурсии мы не спеша насладились всеми красивыми местами Пешта, получили рекомендации, что можно посетить самостоятельно. Чувствуется, что Лариса любит свой город и передает эту любовь своим гостям. Спасибо огромное за увлекательно проведенное время!
10 ноября 2019
Лариса показала и обстоятельно и интересно рассказала нам об основных достопримечательностях Будапешта. Посоветовала места, куда можно сходить самостоятельно. Очень понравилось. Спасибо.
Ещё 27 отзывов

Лариса проводит ещё 2 экскурсии

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