5 отзывов оставили туристы

Сентендре — город 🏙️ художников. Красивый венгерский город расположенный на расстоянии 20 км. на северо запад от Будапешта. Это место было облюбовано художниками и скульпторами. Город считается Меккой музеев в стране. В Сентендре вы увидите Музей 🖼 Марципанов. Детям понравится наблюдать за процесс создания сладостей. В Музее представлена огромный Микки Маус, и другие мультипликационные герои. Всего Венгрии 5 Музеев Марципанов. Самым известным является Музей Сентендре. Знаменитый Национальный Музей Виноделия. Вы можете увидеть как рождается нектар, и попробовать знаменитые вина Венгрии, здесь же проводят дегустации самых благородных вин стоимость (10) евро. Рекомендую очень посетить.
Достопримечательностей в Сентендре много, насчитывается всего 16 музеев. По моему мнению самый красивый музей — это музей новогодних игрушек. В любое время года открыт магазинчик.
В Сентендре много церквей в том числе православных. Также музей кондитера Йожефа Добоша. Живописные берега Дуная поражают своей красотой.
Что входит
Услуги гида
Транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Дегустация — около 10 евро за человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.