5 отзывов оставили туристы

Сентендре — город 🏙️ художников. Красивый венгерский город расположенный на расстоянии 20 км. на северо запад от Будапешта. Это место было облюбовано художниками и скульпторами. Город считается Меккой музеев в стране. В Сентендре вы увидите Музей 🖼 Марципанов. Детям понравится наблюдать за процесс создания сладостей. В Музее представлена огромный Микки Маус, и другие мультипликационные герои. Всего Венгрии 5 Музеев Марципанов. Самым известным является Музей Сентендре. Знаменитый Национальный Музей Виноделия. Вы можете увидеть как рождается нектар, и попробовать знаменитые вина Венгрии, здесь же проводят дегустации самых благородных вин стоимость (10) евро. Рекомендую очень посетить.

Достопримечательностей в Сентендре много, насчитывается всего 16 музеев. По моему мнению самый красивый музей — это музей новогодних игрушек. В любое время года открыт магазинчик.

В Сентендре много церквей в том числе православных. Также музей кондитера Йожефа Добоша. Живописные берега Дуная поражают своей красотой.