5 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Излучину Дуная

4
5 отзывов
Наталия М.
Наталия М. – Гид из Будапешта
Приглашаю вас в Сентендре — город 🏙️ художников, скульпторов и музеев.

Вы проникнетесь творческой атмосферой города, посетите музей 🖼 марципанов и музей виноделия.

Если захотите, вы сможете продегустировать вино 🍷.

А также мы насладимся прогулкой вдоль живописных берегов Дуная.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

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Экскурсия в Излучину Дуная
Экскурсия в Излучину Дуная
Сентендре — город 🏙️ художников. Красивый венгерский город расположенный на расстоянии 20 км. на северо запад от Будапешта. Это место было облюбовано художниками и скульпторами. Город считается Меккой музеев в стране. В Сентендре вы увидите Музей 🖼 Марципанов. Детям понравится наблюдать за процесс создания сладостей. В Музее представлена огромный Микки Маус, и другие мультипликационные герои. Всего Венгрии 5 Музеев Марципанов. Самым известным является Музей Сентендре. Знаменитый Национальный Музей Виноделия. Вы можете увидеть как рождается нектар, и попробовать знаменитые вина Венгрии, здесь же проводят дегустации самых благородных вин стоимость (10) евро. Рекомендую очень посетить.
Достопримечательностей в Сентендре много, насчитывается всего 16 музеев. По моему мнению самый красивый музей — это музей новогодних игрушек. В любое время года открыт магазинчик.
В Сентендре много церквей в том числе православных. Также музей кондитера Йожефа Добоша. Живописные берега Дуная поражают своей красотой.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустация — около 10 евро за человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия в Излучину Дуная
Экскурсия в Излучину Дуная
Экскурсия в Излучину Дуная
Экскурсия в Излучину Дуная

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия М.
Наталия М.
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5 отзывов оставили туристы

Наталия М. проводит ещё 2 экскурсии

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