14 отзывов оставили туристы

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Индивидуальный трансфер из аэропорта Будапешта и обратно

4.4
14 отзывов
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Будапешта
У самостоятельного туризма много плюсов, но трансфер не в их числе.

Если покупателей турпутёвки встречает принимающая сторона туроператора, то вам придётся решить вопрос прибытия в отель 🏨 самостоятельно.

Или можете просто заказать индивидуальный трансфер онлайн.

Встретим с табличкой, погрузим багаж, довезём с комфортом.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €39 за экскурсию

    Заказать трансфер
Индивидуальный трансфер из аэропорта Будапешта и обратно
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Что входит
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта Будапешта и обратно
  • Перевоз багажа
Что не входит
  • Питание, вода
  • Отклонение от заданного маршрута
Начало и место завершения
🚩 ваш терминал

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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14 отзывов оставили туристы

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