Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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Из Будапешта в имперскую Вену

Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по блистательной австрийской столице

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

510 за экскурсию

Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
Всего 2,5 часа езды от Будапешта — и вы в столице страны, правившей около 700 лет большей частью Европы! За один день вы получите объемное представление об истории, культуре и имперских традициях Вены.

Проедете по знаменитому бульварному кольцу Рингштрассе, познакомитесь с архитектурными проектами помпезных дворцов, храмов и парков.

Заглянете в кафе за фиалками в глазури, меланжем и штруделем.

А еще посмотрите на грациозных липицианских лошадей и на старейшей улице услышите интересные факты о венских модниках.
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену

Что вас ожидает

Визитные карточки Вены с разных ракурсов
Маршрут и программа авто-пешеходной экскурсии спланированы так, что вы рассмотрите главные достопримечательности сначала из окна машины, проезжая по великолепному бульварному кольцу Вены — Рингштрассе. А затем прогуляетесь пешком по шикарным центральным улицам, рассмотрите вблизи дворцы и памятники, посетите монументальные храмы и полюбуетесь белоснежными липицианскими выездными лошадьми. Конечно, все это время вас будут сопровождать мои рассказы об истории великого государства и, в прошлом, самой влиятельной монархии Европы.

Имперский дух города
На площади Марии Терезии вы встретитесь с итальянским Ренессансом, осматривая два роскошных музея — истории искусства и естествознания, а также узнаете о трудностях, с которыми столкнулся автор проектов — архитектор Земпер. Проходя через благоухающий парк роз ко внутренним дворцовым сооружениям, познакомитесь с неогреческим ансамблем Парламента, неоготической Ратушей и старейшим драматическим театром Австрии — Бургтеатром. Зимняя резиденция Хофбург с ее старинными дворцами и площадями станет поводом поговорить об австрийских правителях. Возле придворной церкви Св. Августина я расскажу о традициях венчания и захоронения представителей династии Габсбургов. Кроме того, вы увидите символ Вены — многовековой готический собор Св. Штефана с барочными интерьерами. А чуть позже на старейшей и самой модной улице Коль Маркет услышите о венских модниках и представленных здесь мировых брендах.

Шницели, штрудели и венский кофе!
По пути я посоветую отличные заведения для обеда и подскажу, где найти самый большой и вкусный шницель в городе. В кафе «Демель» вы сможете купить знаменитые лепестки фиалки в глазури — любимый десерт императрицы Сисси. А также заглянете в изысканные кондитерские, где вас будет ждать настоящий венский кофе «меланж», кусочек божественного «Захера» или фантастического штруделя, об истории которых будет отдельный разговор.

🔸 В конце экскурсии, если останется время, вы посетите дворцовый ансамбль Бельведер, или венский Версаль, и увидите дом Хундервассера — неординарный проект жилого дома — олицетворение современного творчества в столице.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, также профессиональный гид
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость и условия по запросу)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи (если вы планируете их посетить: 6-25 евро/чел.), питание и другие личные траты
  • Вход в парк Бельведер бесплатный
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену
Из Будапешта в имперскую Вену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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510 за экскурсию
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