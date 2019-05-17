3 отзыва оставили туристы

Местные жители строили свои дома не задумываясь о том, куда поставит дом сосед, и так, как привыкли жить у себя на Средиземноморье и Адриатике. В результате городок приобрёл вид «художественного беспорядка». Позже это привлекло внимание художников, а через их картины и жителей Венгрии. Романтичный Сентендре стал излюбленным местом прогулок будапештцев.

Что вас ожидает

Мы побродим по причудливо изгибающимся мощеным улочкам, полюбуемся черепичными крышами, ярко раскрашенными домами и старинными православными церквями, которые словно высыпались на Дунайские берега из волшебной шкатулки. Я расскажу историю этого места и то, чем жил город в разные времена.