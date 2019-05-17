3 отзыва оставили туристы

Местные жители строили свои дома не задумываясь о том, куда поставит дом сосед, и так, как привыкли жить у себя на Средиземноморье и Адриатике. В результате городок приобрёл вид «художественного беспорядка». Позже это привлекло внимание художников, а через их картины и жителей Венгрии. Романтичный Сентендре стал излюбленным местом прогулок будапештцев.
Что вас ожидает
Мы побродим по причудливо изгибающимся мощеным улочкам, полюбуемся черепичными крышами, ярко раскрашенными домами и старинными православными церквями, которые словно высыпались на Дунайские берега из волшебной шкатулки. Я расскажу историю этого места и то, чем жил город в разные времена.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Будапеште у вашего отеля и заканчивается там же или в центре города.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родился и вырос в Ленинграде. Окончил ЛГПИ им. Герцена, факультет физического воспитания, и позже курсы гидов ИНТУРИСТа.
Ещё в Ленинграде получил опыт работы гидом с францускими туристами.
С 1976 г. живу в Будапеште. Работал по основной специальности, а с 1980 г. после окончания Венгерских Госкурсов гидов и как гид-переводчик с русскими туристами. Обстоятельно разобрался в венгерской истории, исходил вдоль и поперёк Будапешт, познакомился с основными венгерскими регионами, основательно изучил Вену — как ни как бывшая столица некогда могущественной Венгрии — и с удовольствием показываю всем желающим достопримечательности этих славных столиц и их окрестностей. Моя работа — это моё хобби. Что может быть лучше?!
Если вы хотите насладиться красотой Будапешта и Вены, рад буду помочь в этом. До встречи, ваш гид Эдуард
Экскурсия была индивидуальная, гид Эдуард замечательный рассказчик, много интересной информации. Наши вопросы не остались без ответа. Сделали много красивых фотографий, все внимание только нам, и останавливались в местах заинтересовавших именно нас. Но городок нас немного разочаровал его реклама завышена, ожидания были другие и соответственно цена тоже на наш взгляд немного завышена.
Илья
8 января 2019
Всем рекомендую гида. Очень глубокие знания предмета. Четыре часа пролетели моментально.
Ольга
10 апреля 2018
Всё понравилось: маршрут, рассказ гида. Эдуард ответил на все наши вопросы, рассказал много интересного не только по теме экскурсии, показал много интересных мелочей, которые дали хорошо понятную картинку жизни местных жителей. Очень интересная экскурсия. Ещё раз спасибо.
Захватывающие дух виды Будапешта, черты «старых добрых времён» и венгерская история в каждом доме
Буда, созданная в Средневековье, сохранила топографию улиц того времени, и хотя неоднократно разрушалась захватчиками разных мастей, после восстановления вновь приобретала черты «старых добрых времён». Эту часть Будапешта можно назвать городом в городе, здесь совершенно иной ландшафт, чем внизу, в Пеште. С бастионов открываются захватывающие дух виды. Прогуливаясь по улицам и площадям, вы услышите голоса прошлого.
Авто-пешеходная экскурсия по памятникам разных культур и эпох
На этой насыщенной экскурсии вы увидите места, связанные не только с венгерской историей, но и c римской, турецкой, австрийской, еврейской и русской. Мы полюбуемся потрясающей городской панорамой, погуляем по средневековым улочкам Королевской крепости, заглянем в недра Будайских холмов и восхитимся великолепной архитектурой венгерского сецессиона.
Отвлечься от имперской красоты Будапешта и вдохновиться душевными городами на излучине Дуная
За пределами урбанистического рая столицы вы откроете два обаятельных города, угнездившихся на берегах серебристого Дуная. В средневековом Вишеграде поговорим о крепости с историей в 1000 лет, таинственной башне Шаламона и графе Дракуле. А в сербском Сентендре — об аутентичных ремеслах, ароматной гастрономии и православной Венгрии.
Увидеть красивейшие уголки Венгрии, посетить Тиханьское аббатство и искупаться в термальном озере
Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, термальных источников и горных склонов, но всё-таки главным украшением страны можно смело назвать озеро Балатон. Это путешествие приведет вас к самым уютным и живописным окрестностям озера: вы отведаете целебную минеральную воду в курортном Балатонфюреде, посетите старинное аббатство и колоритные ремесленные лавочки в Тихане, увидите дворец рода Фештетичей в Кестхее и, конечно, искупаетесь в знаменитом на весь мир термальном озере Хевиз. А сопровождать вас будут идиллические пейзажи Балатона и калейдоскоп венгерских ландшафтов.
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Венгрия — страна лечебных вод и термальных курортов. Во время поездки вы посетите один из них: уникальную купальню Мишкольц-Тапольца, расположенную под сводами пещеры. Термальные воды помогут расслабиться и оздоровиться. На экскурсии в Эгере вы полюбуетесь барочной архитектурой и услышите легенды средневековой крепости. А после обеда в Долине Прекрасной Дамы продегустируете знаменитые сорта местных вин.
Термальные источники, лавандовый Тихань, курортный Балатонфюред и дегустация венгерских вин
Во время этой автомобильно-пешеходной экскурсии вы откроете для себя красоту озера Балатон, которое сами мадьяры называют не иначе как «венгерским морем». Завораживающие озерные пейзажи, термальные источники Хевиза, благоухающий лавандой Тихань и размеренная жизнь курортного Балатонфюреда, — все это лишь малая часть того, что сулит вам путешествие к крупнейшему венгерскому озеру. И конечно, без знакомства с блюдами местной кухни и дивными винами тоже не обойдется!
Исторические городки Балатонфюред, Тихань и Кестхей, а также купание в термальном водоеме
За один день на побережье озера Балатон вы успеете все: полюбуетесь пейзажами, узнаете главное об истории Венгрии и наберетесь сил в термальных водах уникального озера Хевиз. Аристократичный Балатонфюред, романтический полуостров Тихань и дворец в Кестхее — каждая остановка очарует вас и поможет лучше узнать и полюбить страну.
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Приглашаю вас в аббатство Паннонхальма — второе по величине в мире после монастыря Монтекассино. Я не гид и предлагаю лишь комфортное автомобильное сопровождение и краткий экскурс в историю этих мест. Вы посетите старинную базилику аббатства и монастырскую винодельню, а после отобедаете в панорамном ресторане.