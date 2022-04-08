Приглашаем на экскурсию по излучине Дуная с посещением двух интереснейших городов.

Вышеград — бывшая столица, а позднее летняя резиденция венгерских монархов. Мы осмотрим музейную экспозицию крепости 13-15 веков, а также насладимся красивой панорамой излучины Дуная.

Город и крепость значительно пострадали во время войны с Габсбургами, но одна башня все же неплохо сохранилась – по легенде, именно в ней однажды был заточен знаменитый граф Дракула – Влад Цепеш.

Сентэндре — город художников, музеев и ремёсел, а также центр православия в Венгрии. Вы прогуляетесь по узким нарядно украшенным улочкам со множеством необычных сувенирных лавочек. Сказочная атмосфера, переносящая в детство! Желающие смогут заглянуть в Музей марципана с красивыми и вкусными экспонатами.