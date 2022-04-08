Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Важная информация: с 22 ноября 2021 по 28 февраля 2022 года Вышеградская крепость будет закрыта по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре

Что вас ожидает 🤩

  • Вышеград
  • Сентэндре
  • Панорама излучины Дуная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на экскурсию по излучине Дуная с посещением двух интереснейших городов.

Вышеград — бывшая столица, а позднее летняя резиденция венгерских монархов. Мы осмотрим музейную экспозицию крепости 13-15 веков, а также насладимся красивой панорамой излучины Дуная.

Город и крепость значительно пострадали во время войны с Габсбургами, но одна башня все же неплохо сохранилась – по легенде, именно в ней однажды был заточен знаменитый граф Дракула – Влад Цепеш.

Сентэндре — город художников, музеев и ремёсел, а также центр православия в Венгрии. Вы прогуляетесь по узким нарядно украшенным улочкам со множеством необычных сувенирных лавочек. Сказочная атмосфера, переносящая в детство! Желающие смогут заглянуть в Музей марципана с красивыми и вкусными экспонатами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается: Обед
  • Дегустация
  • Музей марципана. Стоимость входных билетов - 18 евро за человека
  • Стоимость дегустации 6-10 евро на человека
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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