14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Термальные купальни в Хевизе

Первая остановка на нашем пути — курортный городок Хевиз, известный благодаря озеру с термальной целебной водой, богатой радоном. Здесь у вас будет пара часов, чтобы посетить местную купальню. Затем мы можем остановиться на обед в местном охотничьем ресторане с прекрасным выбором блюд из дичи и рыбы. А после продолжим исследовать северное побережье «венгерского моря» и проедем цепочку давно потухших вулканов, южные склоны которых покрыты виноградниками.

Монастырь бенедиктианцев и лавандовый Тихань

На полуострове Тихань мы сделаем остановку в одноимённой рыбацкой деревеньке. На высоком холме вы увидите монастырь бенедиктианцев, основанный в начале 11 века королём Андреем I, который был женат на дочери Ярослава Мудрого. Также Тихань знаменит большими плантациями лаванды: в деревеньке, где мы остановимся, можно купить сувениры из лаванды, попробовать лавандовое мороженое и даже пиво.

Очарование курортного Балатонфюреда

Вы окажетесь в «столице» северного побережья Балатона — курортном Балатонфюреде. Мы подъедем прямо к воде, погуляем по променаду под вековыми платанами, покормим лебедей и чаек. Перед зданием санатория вы сможете попробовать лечебную родниковую воду с большим содержанием железа, а напротив источника увидите здание, в котором уже полтора века проводятся первые балы для завидных невест Венгрии. А чтобы знакомство с Балатоном было полным, завершить экскурсию мы можем дегустацией вин одного из лучших венгерских виноделов!

Дополнительные опции

По пути к Хевизу мы можем сделать небольшой крюк и заглянуть в деревню Залавар. Когда-то там находилась летняя резиденция моравского короля, гостями которого были равноапостольные Кирилл и Мефодий. При раскопках в Залаваре найден древнейший артефакт — черепица с письменным текстом, выполненным глаголицей. А летом по вашему желанию мы можем остановиться в Балатоне для купания на благоустроенном муниципальном пляже.