14 отзывов оставили туристы

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К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз

Термальные источники, лавандовый Тихань, курортный Балатонфюред и дегустация венгерских вин

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

364 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
5
Иштван
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Иштван – Гид в Будапеште
Во время этой автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭 вы откроете для себя красоту озера Балатон, которое сами мадьяры называют не иначе как «венгерским морем».

Завораживающие озерные пейзажи, термальные источники Хевиза, благоухающий лавандой Тихань и размеренная жизнь курортного Балатонфюреда, — все это лишь малая часть того, что сулит вам путешествие к крупнейшему венгерскому озеру.

И конечно, без знакомства с блюдами местной кухни 🥧 и дивными винами 🍷 тоже не обойдется!
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз

Что вас ожидает

Термальные купальни в Хевизе
Первая остановка на нашем пути — курортный городок Хевиз, известный благодаря озеру с термальной целебной водой, богатой радоном. Здесь у вас будет пара часов, чтобы посетить местную купальню. Затем мы можем остановиться на обед в местном охотничьем ресторане с прекрасным выбором блюд из дичи и рыбы. А после продолжим исследовать северное побережье «венгерского моря» и проедем цепочку давно потухших вулканов, южные склоны которых покрыты виноградниками.

Монастырь бенедиктианцев и лавандовый Тихань
На полуострове Тихань мы сделаем остановку в одноимённой рыбацкой деревеньке. На высоком холме вы увидите монастырь бенедиктианцев, основанный в начале 11 века королём Андреем I, который был женат на дочери Ярослава Мудрого. Также Тихань знаменит большими плантациями лаванды: в деревеньке, где мы остановимся, можно купить сувениры из лаванды, попробовать лавандовое мороженое и даже пиво.

Очарование курортного Балатонфюреда
Вы окажетесь в «столице» северного побережья Балатона — курортном Балатонфюреде. Мы подъедем прямо к воде, погуляем по променаду под вековыми платанами, покормим лебедей и чаек. Перед зданием санатория вы сможете попробовать лечебную родниковую воду с большим содержанием железа, а напротив источника увидите здание, в котором уже полтора века проводятся первые балы для завидных невест Венгрии. А чтобы знакомство с Балатоном было полным, завершить экскурсию мы можем дегустацией вин одного из лучших венгерских виноделов!

Дополнительные опции
По пути к Хевизу мы можем сделать небольшой крюк и заглянуть в деревню Залавар. Когда-то там находилась летняя резиденция моравского короля, гостями которого были равноапостольные Кирилл и Мефодий. При раскопках в Залаваре найден древнейший артефакт — черепица с письменным текстом, выполненным глаголицей. А летом по вашему желанию мы можем остановиться в Балатоне для купания на благоустроенном муниципальном пляже.

Организационные детали

  • Купание в Хевизе (примерно 9 евро с человека), обед и дегустация вин оплачиваются отдельно
  • Посещение Залавара и купание в Балатоне не входят в стандартную экскурсию. При желании эти опции оплачиваются отдельно (по 10 евро каждая).
  • Экскурсия начинается в Будапеште: я забираю вас у места вашего проживания
  • Работаю на VW Passat, в котором удобно могут разместиться максимум 4 гостя
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иштван
Иштван
Приветствую вас! Меня зовут Иштван. Я коренной венгр, по профессии дипломат, проживший в в Москве, Киеве и Алматы в общей сложности 23 года. Для меня русский язык — второй родной. Буду рад познакомить вас с историей, культурой, традициями, достопримечательностями и кухней моей Родины. Учитывая ваши индивидуальные запросы, готов подробно рассказать вам о различных аспектах жизни Венгрии и венгров. Постараюсь наполнить ваше пребывание массой позитивных впечатлений, чтобы у вас возникло желание вернуться в Венгрию ещё не один раз.
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14 отзывов оставили туристы

12 октября 2019
Хотелось бы особенно поблагодарить замечательного гида Иштвана. На протяжении экскурсии с ним мы познакомились с историей Венгрии, ее самобытностью, культурой, нравами местного населения и ее традициями. Хотелось бы подчеркнуть его прекрасное знание русского языка, лёгкой и непринуждённой манере передачи той информации, которой он в совершенстве владеет. Кроме этого от него мы многое узнали и пдчерпнули для себя много информации о жизни современной Венгрии и венгерского народа. С уважением Гигорий и Алена
21 сентября 2019
Экскурсия по Балатону проходила во второй день нашего пребывания в Будапеште. Накануне был ночной перелёт, очень насыщенный первый день в Будапеште, с обзорной экскурсией во второй половине дня. И, честно говоря, мы очень сомневались в правильности нашего решения ехать сразу в такую долгую поездку. Но планы менять не стали и в 09 утра поехали с Иштваном в Балатон.... и ни на минуту не пожалели. Интересная, не перегруженная ненужной информацией поездка, посещение интереснейших и живописнейших мест. Впечатлений и эмоций самых положительных хватит ещё очень надолго. И конечно замечательный и интереснейший гид Иштван. Отдельное спасибо Иштван за финальный аккорд экскурсии -винную дегустацию. Действительно хорошее, качественное вино по вполне приемлемы ценам. Ещё раз большое спасибо Иштвану. Будем рады попутешествовать по прекрасной Венгрии вместе с Вами снова и снова.
17 октября 2018
Я заказала экскурсию на озеро для моей семьи — родителей и маленького брата. Они остались очень довольны и маршрутом, и общением с Иштваном. Ребёнок с радостью отдыхал в открытых купальнях, гулял по минизоопарку, пока родители обедали в прекрасном ресторане, и кормил лебедей и уток на озере Балатон. Все отметили живописность природы и спокойную дружественную обстановку, которую создавал Иштван.
14 сентября 2018
Экскурсия прошла прекрасно, было интересно и познавательно. Посетили много красивых мест. Благодарим Иштвана за отличную экскурсию.
27 августа 2018
Мы побывали с Иштваном на экскурсии «Путешествие по побережью Балатона». Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать. Мы были в восторге! С первых минут встречи Иштван произвёл очень приятное впечатление - пунктуальный, вежливый, корректный, интеллигентный, деловой стиль одежды. И это впечатление о нем укреплялось всё больше в течение всей нашей дальнейшей экскурсии. Очень интересно и увлекательно Иштван рассказал об истории и развитии Венгрии и венгерского народа от древних времён и до наших дней, об их культуре, традициях. В свою очередь мы засыпали Иштвана интересующими нас вопросами о Венгрии и жизни венгров. Вопросы были на совершенно разные темы и о разных временах, но на каждый из них мы получили грамотный, толковый, развёрнутый ответ. С уверенностью могу сказать, что Иштван - настоящий историк своей страны! Теперь о самой экскурсии: маршрут построен интересно и видно, что продуман до самых мелочей. В нем собраны исключительно интересные и живописные места - ни одной минуты пустого или бесполезного времяпровождения не было. В конце дня у нас сложилось другое, в каких-то моментах даже изменившееся, и гораздо более полное представление о Венгрии и ее жителях. Увидеть Будапешт - это прекрасно, но этого точно недостаточно. Чтобы сложить полноценное, объемное впечатление о всей стране очень рекомендую путешествие к Балатону с Иштваном. Приятный собеседник, множество новой интересной информации и красивых фотографий вам гарантировано!
18 августа 2018
Ездили на экскурсию « Путешествие по побережью Балатона» с Иштваном Маклари в августе 2018 года. Гида выбрали интуитивно и не прогадали…. Экскурсия очень интересная, насыщенная полезной информацией, чувствуется высокая образованность и обширная база знаний Иштвана как о венгерской, европейской истории, так и об истории России …. что немало важно она проходила в комфортабельном автомобиле. Иштван очень пунктуальный, корректный, приятный, высокообразованный человек…. Очень понравилось общение с ним: посоветует, порекомендует куда сходить, как лучше организовать отдых. Следовали рекомендациям и остались очень довольны……. Всем рекомендовали бы Иштвана Маклари, как отличного гида…. Владимир В августе 2018 года мы на целый день оказались в компании обаятельного гида Иштвана, который превратил этот день в незабываемое путешествие. Комфортный автомобиль, кондиционер и небольшой, но емкий обзор достопримечательностей центральной части Будапешта. Как оказалось, это была прелюдия к интереснейшей полуторачасовой лекции по истории Венгрии: от энтомологических корней народа и до наших дней в составе ЕС, так что дорога на Балатон не была утомительна и даже наоборот, увлекательной. Хочется отметить неожиданно высокий лекторский профессионализм нашего экскурсовода: речь четкая, чистая, доходчивая и позитивная. Как профессор, я почувствовал в нем коллегу. Конечно, исчерпывающая информация о термальных источниках впечатляет, но наше путешествие было так продумано, что приехали мы прямо в курортное местечко... и уже тотчас, с большим удовольствием, окунулись в воды озера Хевиз и поплыли к красивому фиолетовому цветку - лотосу. Возникло полное ощущение курортного настроения... и тут Иштван пригласил в ресторан с национальной кухней (кстати, очень вкусной ), предварив поход наказом - отказаться от кофе, поскольку кофе нас будет ждать в другом месте, в кафе с потрясающим видом на озеро Балатон. ... И правда, даже вкус отменного кофе, поданного на открытую террасу высокого и крутого берега, не смог превзойти волшебного вида голубой водной глади озера с множеством яхт, снующих лодок, пляжей и пляжиков с маленькими фигурками людей, получающих удовольствие..... Балатон произвёл сильное и даже романтическое впечатление, глубина которого явно не соответствовала глубине самого озера ( 4 - 5 метров со слов Иштвана ), зато простором и теплотой, прогретой нынешним солнцем, воды, озеро оставило неизгладимый след в наших сердцах. Покорил своей самобытностью и чистотой небольшой городок Балатонфюред, который готовился к юбилею страны, опять же по подсказке Иштвана покормили уток и лебедей и переполненные впечатлениями, созданным настроением, с деликатными комментариями и пояснениями нашего гидаИштвана о жизни венгров, их заботах и радостях, тронулись в обратный путь. Наше венгерское путешествие продолжалось 11 часов и оставило великолепное впечатление... спасибо Иштван!
Елена
13 августа 2018
Такая атмосферная и необычная экскурсия!!! Семья в восторге. И время пролетело незаметно- и увидели много. Спасибо Вам огромное!!!!! Экскурсия построена очень грамотно. Иштван - великолепный гид и очень приятный собеседник!!! Рекомендую всем !!!!
21 июля 2018
Большое спасибо команде tripster и, конечно, - лично - замечательному гиду - Иштвану - за прекрасно организованное чудесное путешествие по побережью Балатона. Несмотря на недостаток времени, Иштван сумел показать все главное, самое интересное и значительное. Глубокие знания истории, умение структурировать и очень четко и выразительно преподнести материал - сделали нашу недолгую поездку незабываемой! Безусловно, рекомендую всем заинтересованным совершить это путешествие в компании Иштвана - интеллигентного, образованного и очень обаятельного человека!
21 мая 2018
Вчера совершили прекрасную экскурсию по Балатону! Большое спасибо нашему гиду Иштвану за замечательный рассказ про историю Венгрии, за внимание, оказанное во время экскурсии. Все было очень интересно, места, которые мы посмотрели, без опытного гида сам никогда не посмотришь. Делали остановки по нашему желанию, фотографировались. А ресторан охотничьей кухни вообще бы и не заметили, а обед там оказался очень вкусным и интересным! Рекомендуем всем путешественникам, собирающимся посетить Будапешт воспользоваться услугами Иштвана, не пожалеете!
8 мая 2018
Просто превосходный гид Иштван. владеет русским как родным, очень грамотный, закончил в Киеве на 3 года позже нас Киевский университет по специальности международные отношения, вобщем группа выпускников КИИГА очень довольна Иштвоном, большое ему спасибо, и благодарность.
Ещё 4 отзыва

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