Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию ⛳. Купаясь в переливах огней и поражая своим великолепием, Будапешт, безусловно, подтверждает свою репутацию одного из красивейших городов Европы. Взглянув даже на знакомые районы города в вечернее время, можно с удивлением открыть для себя новый город 🏙️, с роскошной многоцветной панорамой.

Очарование замка Вайдахуняд и парадной площади Героев, сияние огней на проспекте Андрашши, подсвеченные мосты, дворцы, театры, соборы и исторические здания, которые калейдоскопом проходят перед глазами, никого не оставят равнодушными.

Пожалуй, панорама столицы ⭐️ с горы ⛰️ Геллерт станет одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

По окончании экскурсии 🧭, желающие могут продолжить программу в знаменитых венгерских купальнях Рудаш (самостоятельно с 22. 00 до 04. 00).