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Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)

4.4
8 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию ⛳.

Купаясь в переливах огней и поражая своим великолепием, Будапешт, безусловно, подтверждает свою репутацию одного из красивейших городов Европы.

Взглянув даже на знакомые районы города в вечернее время, можно с удивлением открыть для себя новый город 🏙️, с роскошной многоцветной панорамой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €24 за человека

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Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)

Что вы увидите

  • Замок Вайдахуня
  • Парадная площадь Героев
  • Проспект Андрашши
  • панорама с горы Геллерт
Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию ⛳. Купаясь в переливах огней и поражая своим великолепием, Будапешт, безусловно, подтверждает свою репутацию одного из красивейших городов Европы. Взглянув даже на знакомые районы города в вечернее время, можно с удивлением открыть для себя новый город 🏙️, с роскошной многоцветной панорамой.
Очарование замка Вайдахуняд и парадной площади Героев, сияние огней на проспекте Андрашши, подсвеченные мосты, дворцы, театры, соборы и исторические здания, которые калейдоскопом проходят перед глазами, никого не оставят равнодушными.
Пожалуй, панорама столицы ⭐️ с горы ⛰️ Геллерт станет одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.
По окончании экскурсии 🧭, желающие могут продолжить программу в знаменитых венгерских купальнях Рудаш (самостоятельно с 22. 00 до 04. 00).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в купальни Рудаш – 15 евро
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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8 отзывов оставили туристы

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