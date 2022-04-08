Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)

Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту

Индивидуальная
Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Проспект Андрашши
  • Парламент
  • Рыбацкий Бастион
  • Королевский дворец
  • Собор Матьяша
  • Гора Геллерт
  • Панорама на Дунай
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Будапешт — город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.

Индивидуальная экскурсия по Будапешту со встречей в аэропорту имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  • в аэропорту, в зоне прилета вас уже будет ждать гид и сразу проводит к вашему авто. Радушная встреча, вместо поисков такси;
  • как правило, время заселения в гостиницах - после 14 часов. Вместо того, чтобы коротать время на ресепшн и тратить полдня своего драгоценного отдыха, вы познакомитесь с Будапештом в компании профессионального экскурсовода, а ваш багаж будет спокойно разъезжать в багажнике;
  • вы сразу же узнаете всю необходимую информацию о городе, зададите вопросы, сориентируетесь на местности и получите представление о главных достопримечательностях столицы.

В сопровождении русскоязычного гида будет действительно интересно! Экскурсия прямо из аэропорта - это замечательная идея!

Внимание! При бронировании в качестве места встречи вместо отеля укажите аэропорт прибытия, номер вашего рейса и время прилета рейса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Встреча в аэропорту
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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