Будапешт — город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.
В сопровождении русскоязычного гида будет действительно интересно! Экскурсия прямо из аэропорта - это замечательная идея!
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