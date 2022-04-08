Будапешт — город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.

Индивидуальная экскурсия по Будапешту со встречей в аэропорту имеет несколько неоспоримых преимуществ:

в аэропорту, в зоне прилета вас уже будет ждать гид и сразу проводит к вашему авто. Радушная встреча, вместо поисков такси;

как правило, время заселения в гостиницах - после 14 часов. Вместо того, чтобы коротать время на ресепшн и тратить полдня своего драгоценного отдыха, вы познакомитесь с Будапештом в компании профессионального экскурсовода, а ваш багаж будет спокойно разъезжать в багажнике;

вы сразу же узнаете всю необходимую информацию о городе, зададите вопросы, сориентируетесь на местности и получите представление о главных достопримечательностях столицы.

В сопровождении русскоязычного гида будет действительно интересно! Экскурсия прямо из аэропорта - это замечательная идея!



Внимание! При бронировании в качестве места встречи вместо отеля укажите аэропорт прибытия, номер вашего рейса и время прилета рейса.