Автобусная групповая экскурсия ⛳. Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.

Маршрут:

08:00 - Будапешт-Балатонфюред-Тихань-Кестхей

14:00 - 16:00 - Купание в озере Хевиз

16:30 - 17:30 - Обед

18:00 - Переезд в Будапешт.

Полностью оправдывающий свое название полуостров Тихань (говорят, что этот топоним как раз и произошел от славянского «тишь») является жемчужиной озера Балатон. Отсюда в тишине и спокойствии можно насладиться панорамой озера. Сам остров 🏝️ вдается в озеро на 5 километров, разделяя его на две неравные части, в одном месте можно увидеть самый узкий участок Балатона – расстояние до противоположного берега составит всего 1, 5 км. Здесь же можно посетить живописную фольклорную деревню и основанное королем Андрашем Первым старинное аббатство 11 века. Сохранившийся документ об основании аббатства, несмотря на то, что он на латыни и имеет только около 100 венгерских слов, считается древнейшим памятником венгерского языка.

На берегах Балатона расположено множество городов. Кестхей является самым древним из них, однако известность пришла к этому городу сравнительно недавно, когда в 18 веке граф Фештетич основал здесь дворец. Дворец Фештетичей является одной из самых больших усадеб в Венгрии и основной достопримечательностью 🏛️ Кестхея – парково-дворцовый ансамбль поражает своей масштабностью.

Крупнейшим городом на берегах озера Балатон является популярный еще с 19 века курорт Балатонфюред – целебные минеральные источники в сочетании с возможностями для купания в озере привлекали и продолжают привлекать множество гостей. Курорт славится своей кардиологической базой. Почти все строения в Балатонфюреде охраняются как памятники архитектуры.

Рядом с озером Балатон находится другое озеро – самое большое термальное озеро в Европе Хевиз (47 500 м2). Температура воды здесь около 24 градусов зимой и около 36 летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Целебные воды Хевиза предоставили возможность для развития крупного бальнеологического курорта. Термальное купание – прекрасное завершение насыщенного дня.

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности.