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Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз

4.4
39 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Мы отправимся на лечебные курорты Венгрии, где царит тишина и спокойствие.

Вы отдохнете после шума и суеты больших городов.

Курорт Балатонфюред, где мы побываем, известен своими лечебными свойствами еще с римских времен.

А купание в озере Хевиз показано при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставных болях и радикулите.

После нашего путешествия Вы вернетесь отдохнувшими и обновленными.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧖SPA
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €60 за человека

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Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз

Что вы увидите

  • Полуостров Тихань
  • Город Кестхей
  • Курорт Балатонфюред
  • Термальное озеро Хевиз
Автобусная групповая экскурсия ⛳. Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.

Маршрут:

    08:00 - Будапешт-Балатонфюред-Тихань-Кестхей
    14:00 - 16:00 - Купание в озере Хевиз
    16:30 - 17:30 - Обед
    18:00 - Переезд в Будапешт.
    Полностью оправдывающий свое название полуостров Тихань (говорят, что этот топоним как раз и произошел от славянского «тишь») является жемчужиной озера Балатон. Отсюда в тишине и спокойствии можно насладиться панорамой озера. Сам остров 🏝️ вдается в озеро на 5 километров, разделяя его на две неравные части, в одном месте можно увидеть самый узкий участок Балатона – расстояние до противоположного берега составит всего 1, 5 км. Здесь же можно посетить живописную фольклорную деревню и основанное королем Андрашем Первым старинное аббатство 11 века. Сохранившийся документ об основании аббатства, несмотря на то, что он на латыни и имеет только около 100 венгерских слов, считается древнейшим памятником венгерского языка.
    На берегах Балатона расположено множество городов. Кестхей является самым древним из них, однако известность пришла к этому городу сравнительно недавно, когда в 18 веке граф Фештетич основал здесь дворец. Дворец Фештетичей является одной из самых больших усадеб в Венгрии и основной достопримечательностью 🏛️ Кестхея – парково-дворцовый ансамбль поражает своей масштабностью.
    Крупнейшим городом на берегах озера Балатон является популярный еще с 19 века курорт Балатонфюред – целебные минеральные источники в сочетании с возможностями для купания в озере привлекали и продолжают привлекать множество гостей. Курорт славится своей кардиологической базой. Почти все строения в Балатонфюреде охраняются как памятники архитектуры.
    Рядом с озером Балатон находится другое озеро – самое большое термальное озеро в Европе Хевиз (47 500 м2). Температура воды здесь около 24 градусов зимой и около 36 летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Целебные воды Хевиза предоставили возможность для развития крупного бальнеологического курорта. Термальное купание – прекрасное завершение насыщенного дня.
    Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности.
    Что входит
    • Поездка к живописным берегам озера Балатон и на полуостров Тихань
    • Входные билеты в Тиханьское аббатство
    • Посещение известного курорта на озере Балатон — Балатонфюред и старейшего на берегах озера города Кестхей
    • Возможность окунуться в термальные воды Хевиза
    • Обед с вином
    Что не входит
    • Входные билеты для купания на термальном озере в Хевизе (около 8 евро в зависимости от сезона и категории, оплата на месте).
    Начало и место завершения
    🚩 Отель The Ritz-Carlton
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    1000Дорог
    1000Дорог
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    39 отзывов оставили туристы

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