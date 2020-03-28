514 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

В первую очередь хочу особенно подчеркнуть, что это не стандартная «обзорная экскурсия», а гораздо более «взгляд на город изнутри». Такая прогулка может дополнить и обогатить все то, что вы уже видели (или увидите позже), читали и слышали о Будапеште.

Будапешт огромный, все осмотреть за один тур невозможно, приходится выбирать. Начинаем мы обычно перед входом в ваш отель. Маршрут — в зависимости от пожеланий — составляется таким образом, что из общеизвестных достопримечательностей, отдаленных друг от друга, затрагиваем только те, которые встречаются по пути. О прочих я только рассказываю, и особое внимание обращаю на то, чтобы вы смогли сориентироваться и осмотреть их позже самостоятельно.