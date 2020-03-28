514 отзывов оставили туристы

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Прогулки по Будапешту

Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 65 за экскурсию

У этой экскурсии514 отзывов
4.88
Wágner
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Wágner – Гид в Будапеште
Мои прогулки по любимому Будапешту — без беготни и обезличенности, характерных для больших групп туристов.

Мы заранее обсудим ваши предпочтения и отправимся исследовать Буду, Пешт или другие части города.

Вы увидите как известные достопримечательности 🏛️, так и красивые 🤩 места, не входящие в классические маршруты.

И конечно, узнаете сотни интересных фактов о Будапеште, Венгрии и венграх.
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту

Что вас ожидает

В первую очередь хочу особенно подчеркнуть, что это не стандартная «обзорная экскурсия», а гораздо более «взгляд на город изнутри». Такая прогулка может дополнить и обогатить все то, что вы уже видели (или увидите позже), читали и слышали о Будапеште.

Будапешт огромный, все осмотреть за один тур невозможно, приходится выбирать. Начинаем мы обычно перед входом в ваш отель. Маршрут — в зависимости от пожеланий — составляется таким образом, что из общеизвестных достопримечательностей, отдаленных друг от друга, затрагиваем только те, которые встречаются по пути. О прочих я только рассказываю, и особое внимание обращаю на то, чтобы вы смогли сориентироваться и осмотреть их позже самостоятельно.

Организационные детали

  • Перемещаться по городу мы будем пешком или на общественном транспорте. Можно купить индивидуальные проездные билеты сроком на 3/7 дней, или групповой (до 5 человек) билет на 24 часа с момента покупки (так дешевле для группы), без ограничения поездок. Билет не входит в стоимость экскурсии.
  • Вам нужно выбрать, что мы осмотрим — Будайскую или Пештскую сторону — это непохожие друг на друга части города, то есть совсем разные города! Напишите мне об этом при заказе, или можем договориться при встрече.
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту
Прогулки по Будапешту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Wágner
Wágner
Я бывший военный переводчик, синхронист, уже давно на пенсии, хожу по всему огромному городу с фотоаппаратом и снимаю все, что может быть интересным (когда-то кому-то). *Я много курю (но только на свободном воздухе). Пожалуйста, имейте это в виду, когда заказываете мои экскурсии. В Будапеште курить на улице не запрещено, в принципе очень много курящих.
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514 отзывов оставили туристы

28 марта 2020
Были на экскурсии 16 и 17 марта. Устроило все. Всем кто желает без суеты узнать Будапешт, рекомендую обращаться к Вагнеру. Спасибо ему за приятное общение.
23 марта 2020
Спасибо Владимиру за отличный день, впечатления о городе и хорошее настроение!)
6 марта 2020
Грамотно. Все по делу. Показал больше, чем могли представить. Умение заинтересовать, а не просто рассказать заученные фразы. С уважением, Петербург.
5 марта 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, гид очень грамотный человек, эрудированный, мастер своего дела! Одним словом-профессионал!
2 марта 2020
Спасибо Владимиру за отличную экскурсию! Во время общения узнали множество интересных вещей о Будапеште, о венграх, о географии города, истории и архитектуре и культуре. А ещё и бонус - профессиональные фотографии клиентов! Все хорошо!
1 марта 2020
Отличная и очень познавательная экскурсия. Огромное спасибо Владимиру.
29 февраля 2020
Экскурсия просто супер. Подойдёт всем и молодёжи и людям зрелого возраста.
28 февраля 2020
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Взглянули на Будапешт глазами умного, интеллигентного человека, любящего и знающего свой город. Спасибо Владимиру за его экскурсию и замечательные фотографии!
27 февраля 2020
Очень довольны экскурсией, хотя это даже не экскурсия, а действительно, именно прогулка по улочкам и самым примечательным местам Будапешта с замечательным гидом! Вагнер прекрасный рассказчик, с тонким чувством юмора и высокой культурой. Время экскурсии пролетело очень быстро, а позитив и благодарность останутся надолго. Рекомендую!!!
25 февраля 2020
Спасибо за экскурсию. Это была необычная экскурсия, узнали много интересных фактов. Отдельное спасибо за фото!
Ещё 504 отзыва

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