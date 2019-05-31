Путешествие из Будапешта в Вену

Смешанная: автомобильная и пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену

Что вас ожидает 🤩

  • Хофбург
  • Венская Опера
  • Бельведер
  • Бульварное Кольцо
  • Исторический центр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Для въезда в Австрию необходимо иметь один из трёх следующих документов: справка о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев либо отрицательный результат теста методом ПЦР или на антигены, представленный на английском или немецком языке или сертификат о вакцинации, препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА): BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайского производителя Sinopharm. После получения прививки должно пройти не менее 14 дней.

Во время данной программы вы совершите путешествие в столицу Австрии - Вену. Поездка проводится в сопровождении экскурсовода - водителя.

Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположен один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
31 мая 2019
Интересная экскурсия. Забрали вовремя, вернули в то время, какое было нужно. Гид рассказал очень много занимательных фактов. Рекомендуем
А
14 мая 2019
Все чётко и по плану. Замечаний нет

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Путешествие из Будапешта в Вену
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Егор
5
1 отзыв
Путешествие из Будапешта в Вену
Блистательная имперская столица за день - от истории и дворцов до музыки и десертов
565 за 1-4 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ирина
4.5
61 отзыв
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
90 за 1 человека
Трансфер из Будапешта в Вену
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Трансфер из Будапешта в Вену
Комфортно и быстро добраться из города / аэропорта до столицы Австрии
160 за 1-3 чел.
Большое путешествие по Будапешту
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Лариса
4.8
24 отзыва
Большое путешествие по Будапешту
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии по Буде, Пешту и горе Геллерт
195 за 1-6 чел.
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
Нет отзывов
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие в культурную столицу европы - Вену
от 480 за 1-2 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
4 часа
Индивидуальная
GastroPlusTour
Нет отзывов
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
от 175 за 1-3 чел.
Трансфер Будапешт - Вена
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
2
10 отзывов
Трансфер Будапешт - Вена
Европа крошечная по меркам России
от 170 за 1-3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Будапешт
4.8
387 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
23 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
GastroPlusTour
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Почему знакомство с Будапештом стоит начать с Замкового холма
15 за 1 человека
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
11 часов
Индивидуальная
Thermal.hungary
5
8 отзывов
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
Если вы устали от шумного Будапешта с огромным количеством туристов - отправляйтесь в небольшой городок Хевиз
от 250 за 1-3 чел.
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
Нет отзывов
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
от 200 за 1-3 чел.
История еврейского Будапешта
4 часа
Индивидуальная
Анжелика
Нет отзывов
История еврейского Будапешта
Во время моей автомобильно - пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания
160 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
ХОРОШО
🇭🇺
ТАМ