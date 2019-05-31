Внимание! Для въезда в Австрию необходимо иметь один из трёх следующих документов: справка о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев либо отрицательный результат теста методом ПЦР или на антигены, представленный на английском или немецком языке или сертификат о вакцинации, препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА): BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайского производителя Sinopharm. После получения прививки должно пройти не менее 14 дней.

Во время данной программы вы совершите путешествие в столицу Австрии - Вену. Поездка проводится в сопровождении экскурсовода - водителя.

Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположен один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.