Что вас ожидает

Три города за один день

В Эстергоме перед вами предстанет величественный кафедральный собор, первый в Венгрии: вы увидите его святыню, образ Успения, и поймете, что объединяет это место с православными монастырями греческого Афона.

В живописном Вишеграде мы посетим первый дворец венгерских королей, а еще заглянем в замок, где обитал сам граф Дракула. Обязательно будут правдивые истории и легенды об этом персонаже — а еще вы проследите его связь с Россией.

С высоты мы полюбуемся панорамой Дуная, затем прогуляемся по уютным улочкам Сентендре — я объясню, почему его называют Городом мастеров.

На обед сможем остановиться в одном из недорогих, но вкусных ресторанов: особенно рекомендую отведать венгерский гуляш. А в Музее марципана вы вряд ли удержитесь от того, чтобы не закупиться этими сладостями.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются обед, покупка марципана и сувениры (по желанию).