Путешествие по излучине Дуная

Эстергом, Вишеград и Сентендре — увидеть три города венгерского Золотого кольца и раскрыть их тайны

Погружение в древнюю историю, народные легенды, потрясающие пейзажи Дуная и очаровательные улочки — в этой экскурсии вас ждет калейдоскоп впечатлений! В программе — Эстергомский собор, Вишеградские крепость и дворец и творческий город Сентендре.

Я поделюсь любопытными фактами обо всех локациях, расскажу о местной кухне и помогу проникнуться характером Венгрии.
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная

Что вас ожидает

Три города за один день

В Эстергоме перед вами предстанет величественный кафедральный собор, первый в Венгрии: вы увидите его святыню, образ Успения, и поймете, что объединяет это место с православными монастырями греческого Афона.
В живописном Вишеграде мы посетим первый дворец венгерских королей, а еще заглянем в замок, где обитал сам граф Дракула. Обязательно будут правдивые истории и легенды об этом персонаже — а еще вы проследите его связь с Россией.
С высоты мы полюбуемся панорамой Дуная, затем прогуляемся по уютным улочкам Сентендре — я объясню, почему его называют Городом мастеров.
На обед сможем остановиться в одном из недорогих, но вкусных ресторанов: особенно рекомендую отведать венгерский гуляш. А в Музее марципана вы вряд ли удержитесь от того, чтобы не закупиться этими сладостями.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются обед, покупка марципана и сувениры (по желанию).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Егор
Егор
Меня зовут Егор. Я ваш гид по Венгрии и Будапешту, а также по Словакии и Австрии. Предпочитаю быть не просто гидом, который рассказывает истории, но и вашим помощником в чужой стране. Решу все возникающие вопросы. Я всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям. Я историк, люблю и умею рассказывать. Люблю путешествовать, поэтому хорошо представляю, что хочет услышать человек о новом интересном месте.
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