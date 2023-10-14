Прикоснуться к природному и кулинарному достоянию страны
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даты
Описание
Что вас ожидает
Священная вершина
Гора Арагац — самая высокая точка на территории Армении. Она разделяет несколько армянских областей и географически является важным ориентиром. По дороге из Еревана вы убедитесь, насколько богата местная природа: нам встретится множество небольших озер, а также истоки нескольких рек. Увидите остатки старинных святилищ и покинутых древних поселений. А ещё побываете на берегах ледникового озера Кари, лежащего на высоте 3207 метров в зоне вершинного оледенения горы.
Армянское застолье
Возле озера Кари мы угостим вас традиционным армянским блюдом — хашем. Исторически такой суп считался едой бедняков, но сегодня он крайне популярен. Классический хаш готовят из говяжьих копыт, голени и желудка. Считается, что хаш символизирует отношение армянского народа к своему наследию: в жизни нельзя ничего выбрасывать, никогда не знаешь, что пригодится и принесёт пользу. Гид расскажет и другие легенды, связанные с этим блюдом, а затем научит правильно есть его.
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать мой супруг или один из гидов нашей команды. С ними вы не только будете уверены за свою безопасность и комфорт на непростом горном маршруте, но и услышите множество историй, фактов и легенд об Армении.
- Экскурсия сезонная, возможность её проведения зависит от погодных условий (если выпал снег, маршрут закрывают)
- Обед с хашем входит в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.