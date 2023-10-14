Два символа Армении: хаш на горе Арагац

Прикоснуться к природному и кулинарному достоянию страны

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Если вы полагаете, что уже хорошо изучили Армению, посетив все достопримечательности Еревана, местные храмы и монастыри, то вы глубоко заблуждаетесь. Вам непременно стоит познакомиться ещё и с районами вокруг горы Арагац. А чтобы дополнить впечатления, мы угостим вас настоящим хашем. Для нас это не просто блюдо, а символ армянской культуры и традиций (ну и повод вкусно поесть!).
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Два символа Армении: хаш на горе Арагац
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Священная вершина

Гора Арагац — самая высокая точка на территории Армении. Она разделяет несколько армянских областей и географически является важным ориентиром. По дороге из Еревана вы убедитесь, насколько богата местная природа: нам встретится множество небольших озер, а также истоки нескольких рек. Увидите остатки старинных святилищ и покинутых древних поселений. А ещё побываете на берегах ледникового озера Кари, лежащего на высоте 3207 метров в зоне вершинного оледенения горы.

Армянское застолье

Возле озера Кари мы угостим вас традиционным армянским блюдом — хашем. Исторически такой суп считался едой бедняков, но сегодня он крайне популярен. Классический хаш готовят из говяжьих копыт, голени и желудка. Считается, что хаш символизирует отношение армянского народа к своему наследию: в жизни нельзя ничего выбрасывать, никогда не знаешь, что пригодится и принесёт пользу. Гид расскажет и другие легенды, связанные с этим блюдом, а затем научит правильно есть его.

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать мой супруг или один из гидов нашей команды. С ними вы не только будете уверены за свою безопасность и комфорт на непростом горном маршруте, но и услышите множество историй, фактов и легенд об Армении.
  • Экскурсия сезонная, возможность её проведения зависит от погодных условий (если выпал снег, маршрут закрывают)
  • Обед с хашем входит в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
Гастрономические

Похожие туры из Еревана

Древние святыни Армении и «наше море» Севан
🚗 На машине
Групповая
9 часов
552 отзыва
Популярное предложение
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Площадь Республики
16 окт
18 окт
21 окт
23 окт
35 за человека
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
83 отзыва
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
180162 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
17 окт
18 окт
20 окт
22 окт
145 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ