Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Ереванские контрасты

Встретившись с гидом в сердце столицы, вы прогуляетесь по красивой улице — здесь уютные современные кафе органично соседствуют с советскими зданиями. Увидите оригинальный памятник композитору Арно Бабаджаняну и кинотеатр Москва, построенный на месте разрушенной церкви. Узнаете об архитектуре Каскада, где сегодня расположен прекрасный музей современного искусства. А еще зайдете в Пончиканоц, одно из первых кафе в СССР: услышите, какую большую роль оно сыграло в жизни Еревана и почему стало «сборным пунктом» интеллектуальной молодежи.

Забытые легенды города

В парке Победы вы откроете секреты памятника Сталину, увидите монументальную скульптуру «Мать Армения» и знаменитый ресторан Арагил, куда привозили официальных лиц и иностранных гостей. В финале вас ждет прогулка по самой старой части Еревана, а также чашечка кофе в доме гостеприимного местного жителя.

Маршрут экскурсии

Площадь Республики

Улица Абовяна

Каскад

Легендарное кафе «Пончиканоц»

Парк Победы

Старые улочки

Организационные детали