Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Ереван советский и не только

Узнать город контрастов и увидеть наследие 20 века на групповой экскурсии

Атмосфера исчезающего советского прошлого и древний армянский колорит ждут вас на этой экскурсии.

Она пройдет по центру Еревана, от площади Республики до Каскада и «Матери Армении».

Вы увидите смесь архитектурных стилей — от модернизма до национальных мотивов.

Услышите необычные факты о памятниках.

Ощутите дух города и гостеприимство его жителей!
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только
Ереван советский и не только

Что вас ожидает

Ереванские контрасты

Встретившись с гидом в сердце столицы, вы прогуляетесь по красивой улице — здесь уютные современные кафе органично соседствуют с советскими зданиями. Увидите оригинальный памятник композитору Арно Бабаджаняну и кинотеатр Москва, построенный на месте разрушенной церкви. Узнаете об архитектуре Каскада, где сегодня расположен прекрасный музей современного искусства. А еще зайдете в Пончиканоц, одно из первых кафе в СССР: услышите, какую большую роль оно сыграло в жизни Еревана и почему стало «сборным пунктом» интеллектуальной молодежи.

Забытые легенды города

В парке Победы вы откроете секреты памятника Сталину, увидите монументальную скульптуру «Мать Армения» и знаменитый ресторан Арагил, куда привозили официальных лиц и иностранных гостей. В финале вас ждет прогулка по самой старой части Еревана, а также чашечка кофе в доме гостеприимного местного жителя.

Маршрут экскурсии

  • Площадь Республики
  • Улица Абовяна
  • Каскад
  • Легендарное кафе «Пончиканоц»
  • Парк Победы
  • Старые улочки

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По согласованию с группой можно скорректировать и продлить маршрут
Место начала и завершения
у памятника Матери Армения
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Gohar
Gohar
Меня зовут Гоар. От лица нашей команды приглашаю вас посетить древнюю Армению. У нас работают люди, которые влюблены в свою страну, поэтому приложат все усилия, чтобы открыть вам всю красоту и уникальность этой земли. Наши профессионалы сделают ваше путешествие увлекательным, захватывающим и ярким. Мы любим наш древний народ, культуру и традиции и сумеем оставить в ваших сердцах теплые воспоминания о нашей солнечной и приветливой стране.
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