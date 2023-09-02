Топовые достопримечательности южной Армении

Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»

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Ответы на вопросы
Юг Армении — это гармоничное сочетание культурных и природных достопримечательностей. Мы покажем вам самые знаковые места и познакомим с их богатой историей.

Вы увидите древние монастыри Татев и Хор Вирап, полюбуетесь заснеженным Араратом и исследуете пещерную деревню.

Погуляем по курортному Джемруку, пейзажи которого сравнивают с альпийскими, и продегустируем вино в винодельне Арени.
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.
Транспортное средство: Mercedes Viano (1-4 человек), Mercedes Sprinter (4+ человек).

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, винодельня в Арени, прогулка по Джемруку, ночь в Сисиане

Встречаемся и отправляемся в одно из священных мест в Армении — к монастырю Хор Вирап, расположенному на скале посреди равнины. Вы узнаете историю знаковой для христианства в стране постройки и полюбуетесь захватывающим видом на гору Арарат.

Затем едем в деревню Арени, известную на весь мир производимыми здесь винами. Заглянем на местную винодельню: вы услышите о тонкостях изготовления вина и, конечно, попробуете несколько сортов.

После посетим курортный Джермук в сердце Армянского нагорья. Пообедав в ресторане, осмотрим этот небольшой живописный городок, славящийся целебными минеральными источниками и красивой природой, за что его иногда сравнивают с Альпами.

Вечером приедем в соседний город Сисиан и остановимся там на ночь.

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2 день

Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»

После завтрака едем к ещё одному монастырю — Татев — жемчужине средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть к нему без труда, воспользуемся канатной дорогой «Крылья Татева» и полюбуемся через стёкла вагончиков чарующими пейзажами и ущельем реки Воротан. По прибытии посмотрим на сам монастырь, построенный в 9-м веке, несколько хорошо сохранившихся церквей, колокольню и трапезную.

После обеда традиционными армянскими блюдами направимся в деревню Хндзореск — историческое поселение, высеченное прямо в скалах. Вы увидите пещерные жилища и церкви 4-го века и совершите небольшой треккинг к качающемуся мосту Хндзореска, с которого открывается потрясающий вид.

В завершении побываем в месте, которое называется Караундж, а также известно как «армянский Стоунхендж». На горном плато с древних времён вертикально установлены камни, которые, предположительно, использовались для астрономических наблюдений и ритуалов.

Вечером вернёмся в Ереван.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:00-13:00
Завершение: Ереван, Площадь Республики, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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