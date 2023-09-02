Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Вы увидите древние монастыри Татев и Хор Вирап, полюбуетесь заснеженным Араратом и исследуете пещерную деревню.
Погуляем по курортному Джемруку, пейзажи которого сравнивают с альпийскими, и продегустируем вино в винодельне Арени.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Транспортное средство: Mercedes Viano (1-4 человек), Mercedes Sprinter (4+ человек).
Программа тура по дням
Хор Вирап, винодельня в Арени, прогулка по Джемруку, ночь в Сисиане
Встречаемся и отправляемся в одно из священных мест в Армении — к монастырю Хор Вирап, расположенному на скале посреди равнины. Вы узнаете историю знаковой для христианства в стране постройки и полюбуетесь захватывающим видом на гору Арарат.
Затем едем в деревню Арени, известную на весь мир производимыми здесь винами. Заглянем на местную винодельню: вы услышите о тонкостях изготовления вина и, конечно, попробуете несколько сортов.
После посетим курортный Джермук в сердце Армянского нагорья. Пообедав в ресторане, осмотрим этот небольшой живописный городок, славящийся целебными минеральными источниками и красивой природой, за что его иногда сравнивают с Альпами.
Вечером приедем в соседний город Сисиан и остановимся там на ночь.
Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»
После завтрака едем к ещё одному монастырю — Татев — жемчужине средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть к нему без труда, воспользуемся канатной дорогой «Крылья Татева» и полюбуемся через стёкла вагончиков чарующими пейзажами и ущельем реки Воротан. По прибытии посмотрим на сам монастырь, построенный в 9-м веке, несколько хорошо сохранившихся церквей, колокольню и трапезную.
После обеда традиционными армянскими блюдами направимся в деревню Хндзореск — историческое поселение, высеченное прямо в скалах. Вы увидите пещерные жилища и церкви 4-го века и совершите небольшой треккинг к качающемуся мосту Хндзореска, с которого открывается потрясающий вид.
В завершении побываем в месте, которое называется Караундж, а также известно как «армянский Стоунхендж». На горном плато с древних времён вертикально установлены камни, которые, предположительно, использовались для астрономических наблюдений и ритуалов.
Вечером вернёмся в Ереван.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, 08:00-13:00Завершение: Ереван, Площадь Республики, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.