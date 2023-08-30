Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
Я познакомлю вас со столицей Армении.
Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.
Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.
Ближайшие даты:
8
окт
окт
10
окт
окт
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Полёт на зиплайне (оплачивается отдельно)
Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире. Вы получите море эмоций, прокатившись на нём! Его максимальная скорость — 140 км/час.
Прогулка по Еревану
Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем. Увидите исторические и архитектурные памятники, старинные храмы и современные постройки. И насладитесь музыкой поющих фонтанов.
Организационные детали
- Зиплайн оплачивается отдельно — 14 000 драмов (два полёта, 1,5 км)
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Alphard или другом аналогичном по комфорту авто
- По желанию экскурсию частично можно провести пешком (по городу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 90 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
АННА — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 761 туриста
Мне 28 лет, я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 авг 2023
Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с тем, что в Ереване не впервые, уже успели побывать в некоторых местах. Багаж знаний у Анны просто потрясающий и подаётся простым доступным языком, это очень важно, поскольку восприятие информации бывает сложным. Мы побывали в разных локациях, посмотрев и культурно-исторические места, и старую часть города, ну и конечно современный Ереван. У ребят также есть собственная винодельня, приглашали нас, но в связи с отсутствием времени не смогли посетить. Если подвести итог, день был потрясающий, видно, что вкладывают душу в своё дело! Большое спасибо, приедем ещё!
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