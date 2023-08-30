Я познакомлю вас со столицей Армении. Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полёт на зиплайне (оплачивается отдельно)

Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире. Вы получите море эмоций, прокатившись на нём! Его максимальная скорость — 140 км/час.

Прогулка по Еревану

Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем. Увидите исторические и архитектурные памятники, старинные храмы и современные постройки. И насладитесь музыкой поющих фонтанов.

Организационные детали