Евгения проводит ещё 2 экскурсии

Активное знакомство с городом

Маршрут квеста пролегает по обоим берегам реки Влтава и включает более 18 «остановок», так что приготовьтесь: прогулка будет насыщенной! Я и мои помощники станут вашими проводниками по волшебной Праге, а смартфон с выходом в мобильный интернет — подмогой в поисках разгадок. Вам придётся обращать внимание на вещи, которые чаще всего ускользают из поля зрения, смотреть на достопримечательности с открыток с необычного ракурса, и только правильные ответы будут продвигать вас дальше по маршруту.

Черты и прошлое Праги

Вы увидите большую часть must-see-локаций Старого города и узнаете историю Карлова моста, Вацлавской и Староместской площадей и многих других уголков Праги. За время прогулки не раз переместитесь во времени и обнаружите контрапункты эпох, возможно, освоите новые навыки, расшифруете магию чисел, загадаете желания и попробуете кое-что из местной кухни. Вам откроется множество легенд и пражских историй, вы научитесь видеть истинную красоту и очарование города, пополните свои социальные сети яркими фотографиями и просто весело проведете время в городе, находящемся под охраной UNESCO.

Тех, кто уложится в отведенное время, будет ждать заслуженная награда. Но… и её придется отыскать среди многочисленных секретов города!