Евгения проводит ещё 2 экскурсии

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Прага в деталях: интерактивный квест

Обойти и узнать Старый город, проверить смекалку и заметить всё скрытое

От 40 за экскурсию

Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Евгения – Гид в Праге
Прага — особа замкнутая, и открывает свои тайны не каждому.

Этот квест поможет узнать город 🏙️ с неожиданной стороны.

Многие известные достопримечательности — например, Карлов мост или Староместская площадь — предстанут в совершенно новом свете: вы увидите их глазами людей, живших здесь много лет назад и прославивших Прагу.

Вы обратите внимание на знаки и символы, разгадаете городские загадки и увидите места, где средневековая история 📖 встречается с новейшей.
Прага в деталях: интерактивный квест
Прага в деталях: интерактивный квест

Активное знакомство с городом
Маршрут квеста пролегает по обоим берегам реки Влтава и включает более 18 «остановок», так что приготовьтесь: прогулка будет насыщенной! Я и мои помощники станут вашими проводниками по волшебной Праге, а смартфон с выходом в мобильный интернет — подмогой в поисках разгадок. Вам придётся обращать внимание на вещи, которые чаще всего ускользают из поля зрения, смотреть на достопримечательности с открыток с необычного ракурса, и только правильные ответы будут продвигать вас дальше по маршруту.

Черты и прошлое Праги
Вы увидите большую часть must-see-локаций Старого города и узнаете историю Карлова моста, Вацлавской и Староместской площадей и многих других уголков Праги. За время прогулки не раз переместитесь во времени и обнаружите контрапункты эпох, возможно, освоите новые навыки, расшифруете магию чисел, загадаете желания и попробуете кое-что из местной кухни. Вам откроется множество легенд и пражских историй, вы научитесь видеть истинную красоту и очарование города, пополните свои социальные сети яркими фотографиями и просто весело проведете время в городе, находящемся под охраной UNESCO.

Тех, кто уложится в отведенное время, будет ждать заслуженная награда. Но… и её придется отыскать среди многочисленных секретов города!

Организационные детали

Для прохождения квеста обязательно наличие симки с мобильным интернетом и заряженный смартфон. Симка местного оператора связи (например TMobile, O2, Vodafone) с интернет-пакетом стоит 200 крон. Много официальных офисов продаж операторов связи находятся на Вацлавской площади.

Прага в деталях: интерактивный квест
Прага в деталях: интерактивный квест
Прага в деталях: интерактивный квест
Прага в деталях: интерактивный квест

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Малостранской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Евгения
Евгения
Живу в Праге, люблю этот город и каждый день отправляюсь на поиски новых знаний о нем. Для меня важно, чтобы Вы открыли для себя настоящую Прагу, показать Вам много интересного, но не перегрузить информацией. Мои прогулки-это всегда диалог с путешественником. А прекрасные фотографии — это то, что будет возвращать Вас в этот сказочный город годы спустя.
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Евгения проводит ещё 2 экскурсии

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