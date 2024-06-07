1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
«Вход в музей для детей бесплатный, для взрослых – 14 евро»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослый — 16,20 евро, детский — 13,20 евро»
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Входные билеты для детей до 4 лет бесплатно»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«Для детей в Лувре целое раздолье: подземелья, подвесные мосты, горгульи, короны и даже настоящие мумии и сфинксы»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Вас будет ждать программа, разработанная специально для детей — так что, можете быть уверены, что маленьким путешественникам понравится в Лувре не меньше, чем в Диснейленде»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже
Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже
Начало: у пирамиды Лувра
«Для детей в возрасте 6-10 лет экскурсия будет проходить в игровой форме, а с детьми 10 лет и старше в виде интересных заданий и диалога»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
«Экскурсия подходит для детей от 8 лет и их родителей»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
«Центр Жоржа Помпиду в Париже — это национальный музей современного искусства, и для детей (и тем более взрослых) он ничем не хуже Диснейленда»
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€174 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Орсе для детей и их родителей
Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате
Начало: У музея Орсе
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
€174 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
«Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей»
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
€267 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
«Это будет настоящее приключение для детей и их родителей»
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
«А для детей мы подготовили сюрприз — книжку с раскрасками и заданиями, благодаря которой они погрузятся в увлекательный мир искусства»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€256 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ААлександр5 июня 2024Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
- ЕЕлена5 июня 2024Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
- ММарина31 мая 2024Прекрасная экскурсия, объективно прекрасная Людмила!!! Одиннадцатилетняя внучка полна впечатлений, я тоже.
- KKsenia29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
- ГГаля23 мая 2024Даже если эта экскурсия планировалась для детей, мы, взрослые, не могли остаться в стороне и не восхищаться / удивляться рассказу
- ААлександра22 мая 2024Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!
- ЕЕлена18 мая 2024Очень продуманная, структурированна, увлекательная интерактивная экскурсия для детей! Ребята увидели значимые объекты музея, Людмила - прекрасный рассказчик и замечательно веда из от одного экспоната к другому не давая разбегаться)
- ЕЕлена18 мая 2024Я путешествовала с детьми 6 и 9 лет. Анна встретила нас, увлекательно и с душой провела наше маленькое путешествие по
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Для детей»
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Сейчас в Париже в категории "Для детей" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 507 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Париже! Вместе с детьми и гидами города Парижа можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке