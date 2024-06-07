Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов

Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой

«Вас будет ждать программа, разработанная специально для детей — так что, можете быть уверены, что маленьким путешественникам понравится в Лувре не меньше, чем в Диснейленде»