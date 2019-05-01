25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Батуми — Вавилон Черноморского побережья

Погружение в историю и культуру города на обзорной экскурсии

Заур
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Заур – ваш гид
Эта прогулка создана для тех, кто хочет узнать древний Батуми и прочувствовать особенный колорит, присущий его улицам, традициям и людям.

Вы прогуляетесь по историческим уголкам города, узнаете, как выглядел Батуми в прошлых столетиях и получите уникальную информацию из архивных источников.

А по пути я покажу вам лучшие кафе и рестораны, где готовят вкуснейший батумский кофе и аджарские хачапури!
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Бульвар. Интурист. Ниношвили 11
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У этой экскурсии25 отзывов
4.52
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья

Что вас ожидает

Прогулка по знаменитым достопримечательностям
Вы познакомитесь с интересными историческими объектами Старого и Нового Батуми: пройдете по красивейшему бульвару вдоль моря и Александровскому парку. Прогуляетесь аллеями, по которым ходили Булгаков, Есенин, Высоцкий, нобелевский лауреат Кнут Гамсун, Ильф и Петров, Мандельштам, Чайковский и другие известные личности. А еще полюбуетесь на деревья, посаженные Александром III и членами его семьи. Вы не только погрузитесь в современную кипучую жизнь города, но и увидите Батуми глазами путешественников прошлых столетий: по ходу маршрута я покажу вам фотографии города 19-20 веков из личного архива, чтобы вы прочувствовали, как с годами менялся Батуми, его атмосфера и достопримечательности.

Знакомство с историей древнего города
Вы прикоснетесь к прошлому одного из древнейших городов Грузии и узнаете факты, о которых не подозревают даже местные жители. Я расскажу о временах, когда в Батуми сходились интересы многих стран мира. Министры и королевские особы, поэты и дипломаты, промышленники и банкиры — вы услышите истории о великих людях, оставивших огромный след в судьбе города. Увидите места, которые приглянулись королю Италии Эммануилу III, персидскому шаху, министру царского двора Ермолову, Столыпину, принцу Ольденбургского и экзарху Грузии Никону.

Организационные детали

Для группы до 6 человек возможно провести экскурсию на автомобиле (стоимость — 20€).

Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья
Батуми — Вавилон Черноморского побережья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Бульвар. Интурист. Ниношвили 11.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Заур
Заур
Журналист, режиссер, сценарист, оператор. Занимаюсь изучением и популяризацией исторического прошлого г. Батуми, частично Турции и Кавказа. У меня есть документы и фото по этой тематике. В поисках сведений по истории Грузии посетил архивы разных стран мира. Автор книг о Батуми. Снял несколько документальных фильмов по истории Кавказа и моего города. Фильмы отмечены дипломами на кинофестивалях. Преподаю в университете. Готовлю гидов, читаю лекции по истории региона и Батуми.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 мая 2019
Вместе с супругом хотим выразить огромную благодарность за проведённую Зауром экскурсию! Заур - великолепный рассказчик и вдумчивый исследователь, человек энциклопедических знаний в своей области, глубоко знает историю родного города и продолжает ее увлеченно изучать, и общаясь с людьми, и за архивной работой. За три часа экскурсии Заур сумел нас познакомить с Батуми, раскрыл его, ведь настоящее города складывается из исторического наследия, людей, его населяющих, и решений текущего руководства. В общем, кому интересно глубокое погружение в историю города и общение с интересным и увлечённым человеком очень рекомендую обращаться к Зауру. Заур, Вам желаем удачи в исторической работе и благодарных слушателей!
7 апреля 2019
Не каждый владеющий информацией м.б. заинтересующим рассказчиком. Плохо со системностью при наличии большого количества информации
1 апреля 2019
Спасибо большое за экскурсию Зауру. Это человек, который живёт историей города и потрясающий исследователь. Думаю через много лет его труд будет оценён по достоинству.
8 ноября 2018
Добрый день,хорошая экскурсия! Заур просто фанат своего дела. Знает очень много и всем этим делится с людьми. Спасибо ему!
6 ноября 2018
Выбирая гида, всегда читаю отзывы на его экскурсии, особенно отрицательные. Именно благодаря отрицательным отзывам мы выбрали Заура и не пожалели. Дома и улицы старого города ожили благодаря его рассказам, как и люди, которые в них жили.
2 октября 2018
Здравствуйте, только вернусь с экскурсии, которую нам чудесно провел Заур. Хочется поблагодарить его за очень интересную, познавательную экскурсию. Кому то может показаться, что экскурсовод слишком много уделяет внимания конкретики темы, ее глубине , но мы именно это и хотели узнать. Легенды и басни мы можем и сами прочитать, а архивные материалы, уникальные фото не всем доступны. СПАСИБО
1 октября 2018
Когда мы прощались с Зауром после экскурсии, вроде бы нам понравилось то, что Заур рассказывал, но , потом , гуляя уже сами по городу с путеводителем, мы поняли , сколько мест в центре города нам не было показано, это и турецкий квартал и храмы и площадь Пьяцца. В результате чего, мы были очень расстроены. Возможно, мы сами виноваты, что выбрали не того Гида. Скорее всего эта не обзорная экскурсия, а углубленная с точечными элементами архитектуры.
29 сентября 2018
Заур - отличный гид, который интересуется темами, которыми делится; дружелюбен и приятен в общении, хорошо знает свой город, отлично говорит по-русски, автор нескольких книг об истории Батуми. Рассказывает о Батуми времен его расцвета - когда в дореволюционный период через порт в Батуми экспортировалась нефть из Бату, и Батуми был заметным экономическим и политическим центром. С радостью посоветовали бы друзьям, остановившимся в городе.
28 сентября 2018
Надеюсь, слово "великолепно" будет наиболее точным описанием экскурсии. Человека, знающего историю родного края лучше Заура, вы вряд ли сможете найти. Если вам нужна точная и документально подтверждённая информация, а не "байки из склепа", то вам точно сюда.
16 сентября 2018
Заур - отличный гид! Чувствуется, что человек любит и знает свой город. Спасибо!
Ещё 15 отзывов

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