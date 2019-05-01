25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по знаменитым достопримечательностям

Вы познакомитесь с интересными историческими объектами Старого и Нового Батуми: пройдете по красивейшему бульвару вдоль моря и Александровскому парку. Прогуляетесь аллеями, по которым ходили Булгаков, Есенин, Высоцкий, нобелевский лауреат Кнут Гамсун, Ильф и Петров, Мандельштам, Чайковский и другие известные личности. А еще полюбуетесь на деревья, посаженные Александром III и членами его семьи. Вы не только погрузитесь в современную кипучую жизнь города, но и увидите Батуми глазами путешественников прошлых столетий: по ходу маршрута я покажу вам фотографии города 19-20 веков из личного архива, чтобы вы прочувствовали, как с годами менялся Батуми, его атмосфера и достопримечательности.

Знакомство с историей древнего города

Вы прикоснетесь к прошлому одного из древнейших городов Грузии и узнаете факты, о которых не подозревают даже местные жители. Я расскажу о временах, когда в Батуми сходились интересы многих стран мира. Министры и королевские особы, поэты и дипломаты, промышленники и банкиры — вы услышите истории о великих людях, оставивших огромный след в судьбе города. Увидите места, которые приглянулись королю Италии Эммануилу III, персидскому шаху, министру царского двора Ермолову, Столыпину, принцу Ольденбургского и экзарху Грузии Никону.