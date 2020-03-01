Заур проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по ботаническому саду

Батумский ботанический сад – это огромный сказочный лес, где собраны редчайшие растения со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по бамбуковой роще, увидите огромное сломанное дерево, которое дало жизнь 7 другим деревьям, рассмотрите мексиканские и австралийские растения. Я познакомлю вас с историей создания ботанического сада и расскажу, кто из знаменитых писателей, политиков и деятелей науки любил здесь бывать.

Византийская крепость Петра

Затем мы отправимся к древней византийской крепости Петра на берегу моря, которую полторы тысячи лет назад основал основана император Юстиниан I. Вы пройдете по развалинам крепости, которая долгие столетия служила для защиты римлянам, византийцам, персам, лазам и туркам. Узнаете, как связана Петра с поэмой Руставели «Витязь в тигровой шкуре», и насладитесь запахом эвкалиптов и елей. А с крепостного холма вам откроются изумительные виды на зеленые аджарские склоны, морское побережье и пустынные пляжи Цихисдзири.

Родина грузинского чая

Вы посетите тихий курортный поселок Чакви, где зародилось чайное Российской империи и Грузии. Недаром восточный пригород Чакви называется Чаисубани – чайный квартал. Вы узнаете, как развивалось чайное дело в Аджарии и кто стоял у его истоков. Прогуляетесь по чайным плантациям и рассмотрите дом китайского специалиста Лау Джань Джау, который вывел здесь первые чайные сорта.