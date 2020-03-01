Заур проводит ещё 2 экскурсии

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Ботанический сад, византийская крепость IV века и чайные плантации Аджарии

Заур
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Заур – ваш гид
Мы отправимся в путешествие по необычным природным и архитектурным объектам, которые позволят вам с новых ракурсов взглянуть на историю Батуми и Аджарии.

Вы пройдете по сказочному ботаническому саду, аналогов которому нет в Европе.

Прочувствуете дыхание истории у живописной крепости Петра, основанной древними византийцами.

Прогуляетесь по плантациям поселка Чакви, где зародилось чайное дело Российском империи и Грузии.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми

Что вас ожидает

Прогулка по ботаническому саду
Батумский ботанический сад – это огромный сказочный лес, где собраны редчайшие растения со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по бамбуковой роще, увидите огромное сломанное дерево, которое дало жизнь 7 другим деревьям, рассмотрите мексиканские и австралийские растения. Я познакомлю вас с историей создания ботанического сада и расскажу, кто из знаменитых писателей, политиков и деятелей науки любил здесь бывать.

Византийская крепость Петра
Затем мы отправимся к древней византийской крепости Петра на берегу моря, которую полторы тысячи лет назад основал основана император Юстиниан I. Вы пройдете по развалинам крепости, которая долгие столетия служила для защиты римлянам, византийцам, персам, лазам и туркам. Узнаете, как связана Петра с поэмой Руставели «Витязь в тигровой шкуре», и насладитесь запахом эвкалиптов и елей. А с крепостного холма вам откроются изумительные виды на зеленые аджарские склоны, морское побережье и пустынные пляжи Цихисдзири.

Родина грузинского чая
Вы посетите тихий курортный поселок Чакви, где зародилось чайное Российской империи и Грузии. Недаром восточный пригород Чакви называется Чаисубани – чайный квартал. Вы узнаете, как развивалось чайное дело в Аджарии и кто стоял у его истоков. Прогуляетесь по чайным плантациям и рассмотрите дом китайского специалиста Лау Джань Джау, который вывел здесь первые чайные сорта.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается посещение ботанического сада (8 лари с человека) и аренда электромобиля в саду (5 лари с человека по желанию).
  • Если захотите, после экскурсии по дороге мы можем посетить ресторан национальной кухни.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата за каждого следующего человека 30€).
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми
Три истории древнего Батуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Заур
Заур
Журналист, режиссер, сценарист, оператор. Занимаюсь изучением и популяризацией исторического прошлого г. Батуми, частично Турции и Кавказа. У меня есть документы и фото по этой тематике. В поисках сведений по истории Грузии посетил архивы разных стран мира. Автор книг о Батуми. Снял несколько документальных фильмов по истории Кавказа и моего города. Фильмы отмечены дипломами на кинофестивалях. Преподаю в университете. Готовлю гидов, читаю лекции по истории региона и Батуми.
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Заур проводит ещё 2 экскурсии

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