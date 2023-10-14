Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере

Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида

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Отправляйтесь семьёй или компанией близких бороздить воды Чёрного моря! Только вы, волны и бриз, виды Батуми и, если повезёт, дельфины.

На катере есть всё необходимое: столик, удобные мягкие диваны по периметру, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помешает вам рассмотреть красоты города и моря вокруг.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я предлагаю один из двух маршрутов на выбор:

  • Базовый: выход в море, прогулка вдоль берега Батуми, возможность полюбоваться видом на город с воды и искупаться в открытом море. Эта прогулка длится 1 час.
  • Расширенный: выход в море, прогулка к пляжу Зелёный мыс, купание по желанию, вид на Ботанический сад с воды, красота природы Грузии и бескрайнее море вокруг. Это прогулка на 2,5 часа, стоимость — 300 €.

Оба маршрута сопровождаются авторским рассказом.

Организационные детали

  • Заказ оплачивается полностью не позднее чем за 2 дня до экскурсии. Предоплата — на сайте, оставшаяся сумма — банковской карточкой или на PayPal гиду.
  • В стоимость включены: аренда катера, услуги гида, бутылка воды на каждого участника
  • Стоимость в выходные и праздники выше (от +25%). Точные цены на эти дни уточняйте в переписке.
  • По предварительному согласованию можем увеличить время прогулки
  • На катере есть небольшой столик и удобные диваны. Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), согласовав заранее в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя. Также есть возможность заказать напитки и закуски через меня.
  • В случае неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Летние

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