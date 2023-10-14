Valeria — ваш гид в Батуми

Меня зовут Валерия, и я профессиональный гид из Петербурга. Каждая моя экскурсия — это не просто заученный текст, а настоящее путешествие по судьбам и историям. Уже несколько тысяч людей прошли вместе со мной по разным маршрутам: буду рада, если и мы с вами станем попутчиками в исследовании Батуми!

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