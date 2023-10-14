Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Отправляйтесь семьёй или компанией близких бороздить воды Чёрного моря! Только вы, волны и бриз, виды Батуми и, если повезёт, дельфины.
На катере есть всё необходимое: столик, удобные мягкие диваны по периметру, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помешает вам рассмотреть красоты города и моря вокруг.
На катере есть всё необходимое: столик, удобные мягкие диваны по периметру, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помешает вам рассмотреть красоты города и моря вокруг.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я предлагаю один из двух маршрутов на выбор:
- Базовый: выход в море, прогулка вдоль берега Батуми, возможность полюбоваться видом на город с воды и искупаться в открытом море. Эта прогулка длится 1 час.
- Расширенный: выход в море, прогулка к пляжу Зелёный мыс, купание по желанию, вид на Ботанический сад с воды, красота природы Грузии и бескрайнее море вокруг. Это прогулка на 2,5 часа, стоимость — 300 €.
Оба маршрута сопровождаются авторским рассказом.
Организационные детали
- Заказ оплачивается полностью не позднее чем за 2 дня до экскурсии. Предоплата — на сайте, оставшаяся сумма — банковской карточкой или на PayPal гиду.
- В стоимость включены: аренда катера, услуги гида, бутылка воды на каждого участника
- Стоимость в выходные и праздники выше (от +25%). Точные цены на эти дни уточняйте в переписке.
- По предварительному согласованию можем увеличить время прогулки
- На катере есть небольшой столик и удобные диваны. Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), согласовав заранее в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя. Также есть возможность заказать напитки и закуски через меня.
- В случае неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valeria — ваш гид в Батуми
Меня зовут Валерия, и я профессиональный гид из Петербурга. Каждая моя экскурсия — это не просто заученный текст, а настоящее путешествие по судьбам и историям. Уже несколько тысяч людей прошли вместе со мной по разным маршрутам: буду рада, если и мы с вами станем попутчиками в исследовании Батуми!
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