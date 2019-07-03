12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вкус Месхетии

Вы заглянете в гости к местным, где для вас накроют стол сами хозяева, и отведаете блюда, которые они готовят по переходящим из поколения в поколение рецептам. Среди них: хинкали из вяленого гуся, суп тутмаджи, месхетинские хачапури, када и свежий хлеб, испеченный в традиционной 150-летней печи пурне. Я расскажу о локальных традициях, кухне и особенностях ведения хозяйства. А еще покажу грузинские национальные дома «дарбази» и «мицули», которых много в деревне.

Таинственная Вардзия

Мы поедем в пещерный монастырский комплекс, высеченный в скале. Вы узнаете о правлении царицы Тамары, образ которой неизменно связан с Вардзией, расцвете и тяжелых периодах истории Грузии и о причинах создания в XII веке необычного пещерного города. В центре комплекса расположен храм Успения Пресвятой Богородицы, где я покажу вам изображение царицы и удивительным образом уцелевшие настенные рисунки. Также вы пройдете по сохранившимся коридорам и услышите о предназначении хозяйственных помещений, раскинувшихся на 13 этажей.

Чудо-вода Боржоми

Пришло время заехать в Боржоми — город, знаменитый целебной минеральной водой. Я расскажу о найденных во время раскопок каменных ваннах и средневековых глиняных трубах, ведущих к источнику. Раскрою секрет, как чистая случайность дала новую жизнь чудодейственной воде и какие этапы переживал Боржоми как курортная мекка. Вы прогуляетесь по парку, основанному в XIX веке, попробуете воду прямо из источника, сравните ее с бутылочной и, при желании, возьмете с собой.