12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня

Попробовать домашние местные блюда, увидеть высеченный в скале комплекс и погулять по городу-курорту

Maia
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Maia – ваш гид
Вы познакомитесь с кулинарными традициями южной Грузии, отведаете традиционные блюда из свежих деревенских продуктов и ощутите вкус минеральной воды из источника.

А еще исследуете извилистые туннели пещерного комплекса Вардзия и поймете, что такое настоящее грузинское гостеприимство.
От 199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня

Что вас ожидает

Вкус Месхетии
Вы заглянете в гости к местным, где для вас накроют стол сами хозяева, и отведаете блюда, которые они готовят по переходящим из поколения в поколение рецептам. Среди них: хинкали из вяленого гуся, суп тутмаджи, месхетинские хачапури, када и свежий хлеб, испеченный в традиционной 150-летней печи пурне. Я расскажу о локальных традициях, кухне и особенностях ведения хозяйства. А еще покажу грузинские национальные дома «дарбази» и «мицули», которых много в деревне.

Таинственная Вардзия
Мы поедем в пещерный монастырский комплекс, высеченный в скале. Вы узнаете о правлении царицы Тамары, образ которой неизменно связан с Вардзией, расцвете и тяжелых периодах истории Грузии и о причинах создания в XII веке необычного пещерного города. В центре комплекса расположен храм Успения Пресвятой Богородицы, где я покажу вам изображение царицы и удивительным образом уцелевшие настенные рисунки. Также вы пройдете по сохранившимся коридорам и услышите о предназначении хозяйственных помещений, раскинувшихся на 13 этажей.

Чудо-вода Боржоми
Пришло время заехать в Боржоми — город, знаменитый целебной минеральной водой. Я расскажу о найденных во время раскопок каменных ваннах и средневековых глиняных трубах, ведущих к источнику. Раскрою секрет, как чистая случайность дала новую жизнь чудодейственной воде и какие этапы переживал Боржоми как курортная мекка. Вы прогуляетесь по парку, основанному в XIX веке, попробуете воду прямо из источника, сравните ее с бутылочной и, при желании, возьмете с собой.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед — 30 лари с человека, Боржомский парк — 2 лари, Вардзия — 7 лари.
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари — по курсу на день экскурсии.ё
  • Возвращение в Тбилиси в 20:30-21:30. Протяженность маршрута: 540 км.
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня
Боржоми, Вардзия и месхетинская кухня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maia
Maia
Гамарджоба! Меня зовут Майя, мне 30 лет. Я родилась и выросла в Тбилиси, люблю свой город и страну. Я сертифицированный гид с четырехлетним стажем. С радостью познакомлю вас с грузинской историей, культурой, традициями и современной жизнью. Сделаю все возможное, чтобы проведенные в Грузии дни навсегда остались в ваших сердцах и вы непременно вернулись снова в нашу гостеприимную страну.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
3 июля 2019
Сегодня был замечательный день, даже не хотелось, чтобы он заканчивался, не смотря на продолжительную экскурсию. Майя окружила нас заботой ещё с вечера перед поездкой, уточнила детали, напомнила про теплую одежду, а на утро нас забрали практически от нашего дома. Так получилось, что на экскурсии кроме нас с мужем никого не было. Возможно, поэтому у нас состоялся настоящий культурный обмен. Майя много рассказывала и про предстоящие объекты, и про историю страны, и про некоторые современные аспекты, а мы в свою очередь делились информацией про нашу страну, даже слушали и переводили друг другу украинские и грузинские песни. На обратном пути пели на грузинском, даже водитель подпевал, у Майи есть распечатки с текстами грузинских слов на русском. Экскурсия грамотно составлена. Сперва заехали в Боржоми, погуляли, попили воды, затем была Вардзия и краткая остановка для фото возле крепости. Вардзия фантастическая, определенно стоила проделанного пути. Месхетинские блюда в крестьянской семье оказались для нас абсолютно новыми, кроме одного. Хозяйка наготовила так много, что даже неловко было съесть только 5-ую часть. День пролетел на одном дыхании, не устаю удивляться насколько грузины приятные и лёгкие в общении люди! Всем рекомендую данную экскурсию не только из-за грузинских красот, но и за прекрасную компанию. Вам, Майя, щиро бажаємо успіхів у вашій справі, а вашій неймовірній країні процвітання та мільйонів туристів!
15 июня 2019
Безумно понравилась поездка! День пролетел очень быстро, но при этом получили много положительных эмоций. Столько успели посмотреть за один день!! Майа точно и с удовольствием выполняет свою работу, интересно рассказывает об исторических фактах, без проблем отвечает на любой дополнительный вопрос.
Рекомендуем экскурсию для всех, особенно, кто хочет отведать наивкуснейшую местную кухню, а так же провести время в отличной компании.
12 июня 2019
Спасибо большое Майе за этот день! Экскурсия очень интересная, много информации, потрясающие виды Боржоми и Вардзии, от которых захватывает дух, просто не верится, что такое может создать человек!) Заезд на частную сыроварню это нечто) я попробовала 1из самых вкусных сыров в своей жизни!(а я ооочень люблю сыр) Побывали в гостях и отведали месхетинскую кухню, этого не попробовать больше нигде! Пейзажи по пути невероятные)) Будьте готовы к тому, что экскурсия ДЛИТЕЛЬНАЯ,ок.14ч., не мучайте вопросами гида, читайте внимательно инфу в описании. Если хотите увидеть что-то новое, интересное, вам сюда!!!)
6 июня 2019
Майя хороший и заботливый экскурсовод. От самой экскурсии смешанные чувства. Очень хотелось попасть в Вардзию, мне там очень понравилось. Вся остальная экскурсия довольно спецефичная. На любителя экзотики, так сказать. Заезд в Боржоми в данном случае казался лишним вообще. Время было только для того, чтобы пройтись по началу парка и обратно. Лучше делать упор в данном случае на деревенском быте. И по времени было бы оптимально тогда. Но это мое мнение. Приехали после 00.00. Подвезли до отеля, спасибо.
2 июня 2019
Отличная экскурсия. Майя очень вдохновленно рассказывает о Грузии, отлично знает историю своего края. Вардзия потрясающее место, фишка экскурсии это конечно в гостях у настоящих месхетов))) вкусно, дружелюбно и необычно. Особо порадовал водитель, Дато. Несмотря на горный серпантин очень комфортно даже на таком большом расстоянии.
27 мая 2019
Просто и коротко! Не думайте и езжайте! Вы пожалеете, если засомневаетесь!
27 мая 2019
Экскурсия оправдала ожидания не на 100, а на все 200%!!! А посещение горной деревни с вкуснейшим застольем в доме местных жителей-это очень необычные и сильные впечатления! Майа умница, продумано всё, очень эрудированна.. Всю дорогу ( а она долгая, надо это учитывать при выборе экскурсии) мы получали самую разнообразную информацию , от исторических фактов до интереснейших моментов быта современной Грузии, И да, на обратном пути пели грузинские песни)))
24 мая 2019
Добрый день! Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсовод Майя провела очень интересную и познавательную экскурсию, мы даже попели песни на обратной дороге, время пролетело незаметно!
10 мая 2019
Очень длительная, выматывающая экскурсия. Задумка интересная, но нужно что то доработать. На мой вкус Боржоми и Вардзия самая интересная часть экскурсии. Остальное - погружение в Советский союз. Деревня, с угощениями на любителя... От сыроварни то же впечатления не понятные.. Посещение Вардзии подойдет не каждому, надо понимать что это требует определенной физической нагрузки, людям с высоким давлением или у кого проблемы с ногами эта экскурсия вряд ли подойдет.
7 мая 2019
Мы в восторге от этой экскурсии. Это действительно "не туристические тропы". То, что мы хотели увидеть в Грузии, но даже не могли на это рассчитывать. Красоты края безусловно интересны, но особенность этой экскурсии - посмотреть быт, жизнь обычных грузинских сел изнутри, попробовать настоящую домашнюю еду. Всем рекомендуем, кто действительно хочет прикоснуться к душе Грузии. Майе (экскурсоводу) и Отто (водителю) отдельное спасибо. Это было не только познавательно, но и очень гостеприимно.
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