Если хочется отправиться в путешествие в священное место, закажите экскурсию ⛳ в Мцхету. Древний город 🏙️ известен как первая столица ⭐️ Грузии — дата основания V век до нашей эры. Священные достопримечательности 🏛️, старые монастыри, красивая природа и непередаваемая атмосфера местности не оставляют равнодушным ни одного туриста.

Экскурсия в Мцхету — отличное начало для знакомство с Грузией. От первозданного вида первой столицы страны почти ничего не осталось, но реконструкция зданий помогла сохранить архитектуру и атмосферу. Бывшую столицу называют вторым Иерусалимом, куда приезжает сам Папа Римский. Здесь буквально на каждом шагу исторические и религиозные достопримечательности страны.

Начало экскурсии 🧭 начнется с осмотра монастыря Джвари — то самое место, о котором писал писатель Лермонтов в поэме «Мцыри». Прекрасный пейзаж открывается с горной вершины, откуда видно слияние двух рек — Арагви и Куры. Монастырь Джвари имеет богатую историю 📖, ведь сама Нино Каппадокийская установила здесь «святой» крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершилась история!

Далее по маршруту гид проведет экскурсию в соборе Светисцховели — второй по величине храм в Грузии. Его история создания завораживает — профессиональный гид расскажет, кто построил собор. Строительство затеяли в честь 12-ти апостолов. Было потрачено 19 лет, чтобы возвести архитектурный шедевр. Скажем одно, что зодчий лишился руки, построив собор невероятной красоты. Остальное вам расскажет гид во время прогулки.

Последним пунктом в экскурсии по Мцхете станет посещение храма Самтавро. Его история создания связана со святой Нино, которая проповедовала людям Христову истину и исцеляла больных. Удивительные достопримечательности Грузии оставляют незабываемое впечатления от путешествия по Кавказу.