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Мцхета, грузинский Иерусалим

3.3
13 отзывов
Bla B.
Bla B. – Гид из Тбилиси
Поездка в древний город 🏙️ со священной судьбой, в котором сохранились многовековые памятники культуры, монастыри и красивая природа.

Здесь вы почувствуете непередаваемую атмосферу умиротворения и единения с собой.

В программу экскурсии 🧭 входит посещение монастыря Джвари, собора Светисцховели и храма Самтавро.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $15 за человека

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Мцхета, грузинский Иерусалим
Мцхета, грузинский Иерусалим

Что вы увидите

  • Мцхета
  • собор Светисцховели
  • монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари
Если хочется отправиться в путешествие в священное место, закажите экскурсию ⛳ в Мцхету. Древний город 🏙️ известен как первая столица ⭐️ Грузии — дата основания V век до нашей эры. Священные достопримечательности 🏛️, старые монастыри, красивая природа и непередаваемая атмосфера местности не оставляют равнодушным ни одного туриста.
Экскурсия в Мцхету — отличное начало для знакомство с Грузией. От первозданного вида первой столицы страны почти ничего не осталось, но реконструкция зданий помогла сохранить архитектуру и атмосферу. Бывшую столицу называют вторым Иерусалимом, куда приезжает сам Папа Римский. Здесь буквально на каждом шагу исторические и религиозные достопримечательности страны.
Начало экскурсии 🧭 начнется с осмотра монастыря Джвари — то самое место, о котором писал писатель Лермонтов в поэме «Мцыри». Прекрасный пейзаж открывается с горной вершины, откуда видно слияние двух рек — Арагви и Куры. Монастырь Джвари имеет богатую историю 📖, ведь сама Нино Каппадокийская установила здесь «святой» крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершилась история!
Далее по маршруту гид проведет экскурсию в соборе Светисцховели — второй по величине храм в Грузии. Его история создания завораживает — профессиональный гид расскажет, кто построил собор. Строительство затеяли в честь 12-ти апостолов. Было потрачено 19 лет, чтобы возвести архитектурный шедевр. Скажем одно, что зодчий лишился руки, построив собор невероятной красоты. Остальное вам расскажет гид во время прогулки.
Последним пунктом в экскурсии по Мцхете станет посещение храма Самтавро. Его история создания связана со святой Нино, которая проповедовала людям Христову истину и исцеляла больных. Удивительные достопримечательности Грузии оставляют незабываемое впечатления от путешествия по Кавказу.
Что входит
  • услуги профессионального гида
  • транспорт по маршруту.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Начало
🚩 Метро Авлабари. Гид будет ждать вас возле памятника
Место завершения
🏁 Центр Тбилиси
Мцхета, грузинский Иерусалим
Мцхета, грузинский Иерусалим
Мцхета, грузинский Иерусалим
Мцхета, грузинский Иерусалим
Мцхета, грузинский Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Bla B.
Bla B.
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13 отзывов оставили туристы

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