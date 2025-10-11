Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Дубае на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 24 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Авторская прогулка по Старому городу Дубая Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи Начало: От вашего отеля $280 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Аудиогид Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай Отправиться в исторический центр и узнать, как жил город до Объединенных Арабских Эмиратов Начало: На территории Dubai Heritage Village $22 за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 12 чел. Экскурсия по злачным местам рабочих окраин Дубая Увидеть один из самых старых районов города и понять, чем живут экспаты Начало: У метро Al Ras Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 14:30 $45 за человека Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 30 ⭐ отзывов, цены от $22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь