Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Отправиться в исторический центр и узнать, как жил город до Объединенных Арабских Эмиратов
Начало: На территории Dubai Heritage Village
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$22 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по злачным местам рабочих окраин Дубая
Увидеть один из самых старых районов города и понять, чем живут экспаты
Начало: У метро Al Ras
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 14:30
Завтра в 14:30
14 окт в 10:00
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 280. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 30 ⭐ отзывов, цены от $22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь