Эшторил, Кашкайш и мыс Рока

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока

Что вас ожидает 🤩

  • Эшторил
  • Кашкайш
  • Утес «Пасть Дьявола»
  • Пляж Гиншу
  • Мыс Рока
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Многие туристы будут удивлены, однако помимо Лиссабона, столицы Португалии, существует еще один, Большой Лиссабон — живописная агломерация, составленная из таких пригородов, как Кашкаиш, Эшторил и Синтру.

Во время нашей индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть их самые привлекательные места в сопровождении опытного русскоязычного гида, который расскажет много интересного!

Первая остановка нашей экскурсионной программы — курортная зона Эшторил, излюбленное место богатых и знаменитых со всего мира. Вас ждут живописные роскошные курорты и удивительные места. Особенно интересно в Эшториле будет тем, кто интересуется историей — именно тут встречались шпионы воюющих сторон во время Второй мировой войны, а красоты Эшторила послужили фоном для одного из фильмов бондианы. Не забудьте сфотографироваться на фоне одного из самых пугающих мест Португалии — утеса «Пасть Дьявола»!

Затем через заповедную зону и самый дорогой жилой район Португалии, мы отправимся на великолепный песчаный пляж Гинша, где собираются португальские любители серфинга.

А затем мы поедем на мыс Рока — западную точку континентальной Европы. Уверены, великолепный панорамный вид на Атлантический океан вы забудете не скоро!

Программа

Эшторил, Кашкайш, утес «Пасть Дьявола», пляж Гиншу, Мыс Рока.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бутилированная вода
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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