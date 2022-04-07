Многие туристы будут удивлены, однако помимо Лиссабона, столицы Португалии, существует еще один, Большой Лиссабон — живописная агломерация, составленная из таких пригородов, как Кашкаиш, Эшторил и Синтру.

Во время нашей индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть их самые привлекательные места в сопровождении опытного русскоязычного гида, который расскажет много интересного!

Первая остановка нашей экскурсионной программы — курортная зона Эшторил, излюбленное место богатых и знаменитых со всего мира. Вас ждут живописные роскошные курорты и удивительные места. Особенно интересно в Эшториле будет тем, кто интересуется историей — именно тут встречались шпионы воюющих сторон во время Второй мировой войны, а красоты Эшторила послужили фоном для одного из фильмов бондианы. Не забудьте сфотографироваться на фоне одного из самых пугающих мест Португалии — утеса «Пасть Дьявола»!

Затем через заповедную зону и самый дорогой жилой район Португалии, мы отправимся на великолепный песчаный пляж Гинша, где собираются португальские любители серфинга.

А затем мы поедем на мыс Рока — западную точку континентальной Европы. Уверены, великолепный панорамный вид на Атлантический океан вы забудете не скоро!