Эта прогулка для тех, кто хочет насладиться природой Португалии вдали от шумной толпы туристов и запечатлеть своё путешествие в фотографиях. Мыс Рока и пляж Урса — идеальные локации, чтобы сделать и то, и другое. Я проведу вас живописной тропой, с которой открываются виды на океан. И конечно, поснимаю на фоне пейзажей — тёплые фото будут долго напоминать о путешествии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Чуть больше часа в пути — и вы на скалистом берегу океана, на самой западной точке Евразии. Сперва мы поднимемся на мыс Рока, пройдём по нему, устроим съёмку. А затем спустимся на пляж Урса — тоже отличная фотолокация, где можно также искупаться летом (температура воды максимум 20 градусов). Вы будете гулять, наслаждаться, сможете задать мне вопросы о жизни в Португалии — всё в непринуждённой дружеской атмосфере.
Организационные детали
- До места встречи в городе Синтра вам нужно добраться самостоятельно из Лиссабона. Это несложно, но дорога на электричке займёт около 40 минут. А оттуда ещё полчаса мы проедем вместе на автобусе до места назначения. Я пришлю вам инструкцию после бронирования. Также добраться можно на такси прямо из Лиссабона.
- Остаток стоимости экскурсии можно оплатить переводом как в рублях, так и в евро
- Фотопрогулка включает в себя спуск и подъём по крутой горной тропе, поэтому удобная обувь крайне рекомендуется. Спуск на пляж длится 15 минут, подъём — не более получаса. Маршрут подходит всем путешественникам до 70 лет (но если вы старше и прекрасно себя чувствуете — то без проблем!). Рекомендованный возраст детей — от 8 лет.
Фотографии
- Вы получите 10–15 фото с ретушью и в цветокоррекции в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Я пришлю вам ссылку на скачивание с облачного хранилища
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в городе Синтра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Лиссабоне
Привет! Я живу в Лиссабоне полтора года и профессионально занимаюсь фотосъёмкой. Фотосессии позволяют сочетать мою любимую работу и хобби — прогулки на свежем воздухе. До встречи!Задать вопрос
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