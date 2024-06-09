Эта прогулка для тех, кто хочет насладиться природой Португалии вдали от шумной толпы туристов и запечатлеть своё путешествие в фотографиях. Мыс Рока и пляж Урса — идеальные локации, чтобы сделать и то, и другое. Я проведу вас живописной тропой, с которой открываются виды на океан. И конечно, поснимаю на фоне пейзажей — тёплые фото будут долго напоминать о путешествии!

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Чуть больше часа в пути — и вы на скалистом берегу океана, на самой западной точке Евразии. Сперва мы поднимемся на мыс Рока, пройдём по нему, устроим съёмку. А затем спустимся на пляж Урса — тоже отличная фотолокация, где можно также искупаться летом (температура воды максимум 20 градусов). Вы будете гулять, наслаждаться, сможете задать мне вопросы о жизни в Португалии — всё в непринуждённой дружеской атмосфере.

Организационные детали

До места встречи в городе Синтра вам нужно добраться самостоятельно из Лиссабона. Это несложно, но дорога на электричке займёт около 40 минут. А оттуда ещё полчаса мы проедем вместе на автобусе до места назначения. Я пришлю вам инструкцию после бронирования. Также добраться можно на такси прямо из Лиссабона.

Остаток стоимости экскурсии можно оплатить переводом как в рублях, так и в евро

Фотопрогулка включает в себя спуск и подъём по крутой горной тропе, поэтому удобная обувь крайне рекомендуется. Спуск на пляж длится 15 минут, подъём — не более получаса. Маршрут подходит всем путешественникам до 70 лет (но если вы старше и прекрасно себя чувствуете — то без проблем!). Рекомендованный возраст детей — от 8 лет.

Фотографии