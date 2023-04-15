Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии

Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Калининград всегда привлекал алхимиков, колдунов и охотников за сокровищами. Почему так вышло — вы узнаете на экскурсии.

Шаг за шагом откроете тайны города, скрытые от непосвящённых глаз, и погрузитесь в его мистическую историю.

Наш увлечённый гид расскажет о рыцарях Тевтонского ордена, подземельях Королевской горы, лаборатории «Кёнигсберг-13» и не только!
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Ближайшие даты:
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Таинственный Кёнигсберг

Вы погуляете по центру и узнаете множество будоражащих воображение фактов:

  • Что прятал Тевтонский орден в Пруссии
  • Чем отличаются Кёнигсберг Гофмана и Канта
  • Почему в Янтарном крае так много кошек
  • Действительно ли существует подземный Кёнигсберг
  • Где обитают масоны Калининграда
  • Какие секреты хранят Серебряная и Валленродская библиотеки

Маршрут экскурсии

На нашей мистической прогулке вы увидите:

  • Место, где стоял символ Кёнигсберга — старинный замок
  • Панораму Нижнего пруда в прошлом и настоящем
  • Знаменитый отель Бельвью
  • Место обитания преемников масонов
  • Памятник Иммануилу Канту
  • Легендарный бункер Отто фон Ляша
  • Таинственный «коричневый дом» Кёнигсберга

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Индивидуальные
Пешеходные
Мистические
Необычные
Дом Советов
Популярные места

Похожие туры из Калининграда

Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Популярное предложение
Мистический Кёнигсберг
Призраки, подземный город, готические легенды и секретная лаборатория за один день
с каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
60005 100 за всё до 6 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
220 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
в районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
733660 за человека
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Исследовать старинные оборонительные сооружения и побывать в лабиринтах форта № 3
Королевские ворота
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ