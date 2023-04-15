Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Калининград всегда привлекал алхимиков, колдунов и охотников за сокровищами. Почему так вышло — вы узнаете на экскурсии.
Шаг за шагом откроете тайны города, скрытые от непосвящённых глаз, и погрузитесь в его мистическую историю.
Наш увлечённый гид расскажет о рыцарях Тевтонского ордена, подземельях Королевской горы, лаборатории «Кёнигсберг-13» и не только!
Шаг за шагом откроете тайны города, скрытые от непосвящённых глаз, и погрузитесь в его мистическую историю.
Наш увлечённый гид расскажет о рыцарях Тевтонского ордена, подземельях Королевской горы, лаборатории «Кёнигсберг-13» и не только!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Таинственный Кёнигсберг
Вы погуляете по центру и узнаете множество будоражащих воображение фактов:
- Что прятал Тевтонский орден в Пруссии
- Чем отличаются Кёнигсберг Гофмана и Канта
- Почему в Янтарном крае так много кошек
- Действительно ли существует подземный Кёнигсберг
- Где обитают масоны Калининграда
- Какие секреты хранят Серебряная и Валленродская библиотеки
Маршрут экскурсии
На нашей мистической прогулке вы увидите:
- Место, где стоял символ Кёнигсберга — старинный замок
- Панораму Нижнего пруда в прошлом и настоящем
- Знаменитый отель Бельвью
- Место обитания преемников масонов
- Памятник Иммануилу Канту
- Легендарный бункер Отто фон Ляша
- Таинственный «коричневый дом» Кёнигсберга
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Геннадий, я представляю команду профессиональных и увлечённых гидов в Калининграде. Мы постоянно совершенствуемся, получаем новые знания и улучшаем маршруты. Все наши экскурсии авторские, разработаны историком. С нетерпением ждём встречи с вами.
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