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Бермамыт - плато над облаками

Алексей З.
Алексей З. – Гид из Кисловодска
Бермамыт - плато над облаками
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками

Что вы увидите

  • плато Бермамыт: панорама Большого Кавказского хребта и величественного Эльбруса
  • «Русский Гранд Каньон»
  • каменный «Мост в небо» (излюбленное место для фотосессий)
  • скалы – «монахи».
Вершина плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на гигантский массив Эльбруса с расстояния примерно в 30 километров. Здесь на высоте 2592 метров над уровнем моря 🌊 рассвет начинается рано, с первыми лучами солнца открывается взору двуглавый, одетый в снежную шапку, красавец Эльбрус.
Территориально плато Бермамыт находится в Малокарачаевском районе, входящем в состав Карачаево-Черкессии.
Плато является северной оконечностью Скалистого хребта Большого Кавказа, лежащей в верховье бассейнов рек Малка и Кума.

Удаленность от населенных пунктов Кавказских Минеральных вод:

  • город Кисловодск – 35 километров;
  • город Ессентуки – 62 километра;
  • город Пятигорск – 80 километров.
Дорога на Бермамыт проходит по южным окрестностям Кисловодска, мимо поселка Кичибалык и далее к плоскогорью. Путь от Кисловодска до Бермамыта не короток - около 50 километров. Но поездка по этому маршруту всегда оставляет массу радостных впечатлений!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Еда и напитки (перекусить можно в кафе на плато Бермамыт, так и по пути)
  • Сувенирная продукция.
Начало и место завершения
🚩 Кисловодск, Колоннада, пр. Мира, 1.
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей З.
Алексей З.
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Алексей З. проводит ещё 1 экскурсию

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