Вершина плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на гигантский массив Эльбруса с расстояния примерно в 30 километров. Здесь на высоте 2592 метров над уровнем моря 🌊 рассвет начинается рано, с первыми лучами солнца открывается взору двуглавый, одетый в снежную шапку, красавец Эльбрус.

Территориально плато Бермамыт находится в Малокарачаевском районе, входящем в состав Карачаево-Черкессии.

Плато является северной оконечностью Скалистого хребта Большого Кавказа, лежащей в верховье бассейнов рек Малка и Кума.

Удаленность от населенных пунктов Кавказских Минеральных вод:

город Кисловодск – 35 километров;

город Ессентуки – 62 километра;

город Пятигорск – 80 километров.

Дорога на Бермамыт проходит по южным окрестностям Кисловодска, мимо поселка Кичибалык и далее к плоскогорью. Путь от Кисловодска до Бермамыта не короток - около 50 километров. Но поездка по этому маршруту всегда оставляет массу радостных впечатлений!