3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Природные источники и незабываемые панорамы

Вы откроете места, где в разгаре лета можно пощупать снег, а через 15 минут собрать букетик редчайших лекарственных трав-эндемиков с зелёных лугов и полян. В Маринском перевале оцените фантастический ракурс на Эльбрус и побываете у истока Кубани, на живописной поляне Батага. А также проедете по нескольким источникам с серебром, газами и минералами: я отвезу вас к нарзанному источнику в поселке Мирный, источнику Шыйых Суу в Хурзуке и гейзеру в ауле Нижняя Мара.

Памятники каменного и деревянного зодчества

Большой Карачай называют заповедником горской архитектуры неспроста: здесь вы поразитесь облику жилых домов, похожих на сказочные строения с травяной крышей. Этнографы оценивают их возраст в 300 лет! Также я расскажу о мечети в селе Учкекен, Замковом камне Карачая у реки Кубань и средневековой аланской башне Мамия Кала в ауле Хурзук. Отдельное внимание уделим кварталу рода Салпагаровых в ауле Карт-Джурт. И не обойдем стороной Музей 🖼 истории 📖 и культуры карачаевского народа им. С. Ю. Джанибекова в ауле Учкулан.

А знакомство с местными жителями, карачаевцами, и их гостеприимством — большой бонус в подарок, чтобы вы захотели еще не раз посетить это сказочное ущелье!

Организационные детали