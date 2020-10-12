3 отзыва оставили туристы

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Большой Карачай: заповедник горской архитектуры

Поразиться пейзажам Западного Приэльбрусья, посетить источники и прикоснуться к культуре карачаевцев

5
3 отзыва
Салих
Салих – Гид из Кисловодска
В верховьях реки Кубань я покажу природные и рукотворные памятники, каждый из которых связано с легендой или интересным событием.

Осматривая мечети, средневековые башни и аутентичные аулы, вы прикоснетесь к истории 📖 о полумифических нартах и скифах, прославленных вождях алан, хазар и булгар.

А также откроете целебные источники и познакомитесь с гостеприимством карачаевцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры

Что вас ожидает

Природные источники и незабываемые панорамы
Вы откроете места, где в разгаре лета можно пощупать снег, а через 15 минут собрать букетик редчайших лекарственных трав-эндемиков с зелёных лугов и полян. В Маринском перевале оцените фантастический ракурс на Эльбрус и побываете у истока Кубани, на живописной поляне Батага. А также проедете по нескольким источникам с серебром, газами и минералами: я отвезу вас к нарзанному источнику в поселке Мирный, источнику Шыйых Суу в Хурзуке и гейзеру в ауле Нижняя Мара.

Памятники каменного и деревянного зодчества
Большой Карачай называют заповедником горской архитектуры неспроста: здесь вы поразитесь облику жилых домов, похожих на сказочные строения с травяной крышей. Этнографы оценивают их возраст в 300 лет! Также я расскажу о мечети в селе Учкекен, Замковом камне Карачая у реки Кубань и средневековой аланской башне Мамия Кала в ауле Хурзук. Отдельное внимание уделим кварталу рода Салпагаровых в ауле Карт-Джурт. И не обойдем стороной Музей 🖼 истории 📖 и культуры карачаевского народа им. С. Ю. Джанибекова в ауле Учкулан.

А знакомство с местными жителями, карачаевцами, и их гостеприимством — большой бонус в подарок, чтобы вы захотели еще не раз посетить это сказочное ущелье!

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 в Черкесске или Кисловодске
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры
Большой Карачай: заповедник горской архитектуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салих
Салих
Мне 37 лет. Люблю нашу Родину, гостей, историю. ЗА здоровый образ жизни и ЗА дружбу народов! Родился в Ростовской области, учился Смоленской, живу на Кавказе. Хорошо знаю Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и курорты Кавказских Минеральных Вод. Буду рад показать гостям природные, исторические и культурные богатства нашего края!
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3 отзыва оставили туристы

12 октября 2020
Экскурсия прошла великолепно. Мы узнали множество интересных фактов из истории Карачаево - Черкесии. Общение с Салихом было приятным и легким. За отведенное на экскурсию время мы успели посмотреть все, что хотели. Спасибо за массу положительных эмоций.
12 октября 2020
Считаю, что анонс экскурсии на сайте очень скромный). Мы получили незабываемое впечатление от прогулки. Это не была в прямом смысле экскурсия. Это был рассказ влюблённого в Карачай человека, с добрым сердцем и светлой душой. Вы узнаете что сделал в Карачае друг Ленина, какое отношение имеет к краю Микоян, как проходят свадьбы, и выбор невесты, попробуете вкуснейшие хычины (рекомендую крымские, как знаток теперь). Природа -Домбай, Сочи и Европа -отдыхают., весь день вы видите Эльбрус с разных сторон и слушаете незабываемые истории. Поймете какой нарзан самый вкусный, все попробуете сами). Но больше всего запомниться, и это уникально, квартал Карачаевцев, которому более 500 лет. Как строился, кто жил, быт, значение камней и много фактов, которых нет в интернете. Заканчиваю, иначе еще пару страниц готова написать благодарностей за полученную информацию и прекрасное настроение на целый день. Обязательно рекомендую и с детьми и с бабушками.
10 октября 2020
Только что вернулись из поездки в Карачаево-Черкессию с Салихом. Поездка просто потрясающая! Мы в полном восторге. Мы получили именно то, что хотели - познакомились с Карачаево-Черкессией, её природой, жизнью её жителей. Мы любим именно такие поездки, а не избитые маршруты, по которым возят туристов. Салих очень доброжелательный, позитивный человек, с ним очень приятно общаться. Он рассказал много интересного, в том числе, например, очень любопытные факты про кавказских пчёл. Мы однозначно будем рекомендовать Салиха друзьям и знакомым как великолепного гида.

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