Что вас ожидает

Необычные места и занимательные истории

По пути на плато вы услышите, как складывалось противостояние советских и немецких войск в этих местах, чем известен князь Атажукин и чем закончилось Канжольское сражение. Увидите заброшенную радиолокационную станцию, напоминающую английский Стоунхендж, и ненадолго погрузитесь в эпоху советского технического прогресса. Полюбуетесь карстовыми озерами Шадхурей и узнаете, какой фильм на них снимали.

Захватывающие дух виды

С высоты Канжола вам откроются потрясающие горные панорамы: величественный Эльбрус, Главный Кавказский хребет и ледник Безенги. Мы раскроем происхождение названия плато и тайны, которые хранит Приэльбрусье. Покажем расположенное неподалеку Тызыльское ущелье. По рассказам местных, в нем живут добрые джины и помогают путникам.

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