Озера Шадхурей, Тызыльское ущелье, Эльбрус и живописные горные дороги за 1 день

Расположенное на высоте 2860 метров, плато Канжол запомнится вам фантастической панорамой горных каскадов, над которыми величественно вздымается Эльбрус.

Мы расскажем, как образовалось это удивительное место и какие легенды с ним связаны.

А еще покажем советскую радиолокационную станцию, таинственное Тызыльское ущелье и карстовые озера.
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол

Что вас ожидает

Необычные места и занимательные истории

По пути на плато вы услышите, как складывалось противостояние советских и немецких войск в этих местах, чем известен князь Атажукин и чем закончилось Канжольское сражение. Увидите заброшенную радиолокационную станцию, напоминающую английский Стоунхендж, и ненадолго погрузитесь в эпоху советского технического прогресса. Полюбуетесь карстовыми озерами Шадхурей и узнаете, какой фильм на них снимали.

Захватывающие дух виды

С высоты Канжола вам откроются потрясающие горные панорамы: величественный Эльбрус, Главный Кавказский хребет и ледник Безенги. Мы раскроем происхождение названия плато и тайны, которые хранит Приэльбрусье. Покажем расположенное неподалеку Тызыльское ущелье. По рассказам местных, в нем живут добрые джины и помогают путникам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы поедем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я провожу экскурсии по всему Северному Кавказу. С радостью поделюсь накопленными знаниями о культуре и истории нашего живописного региона. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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