1 отзыв оставили туристы

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Очарование курортного Кисловодска

Прикоснуться к прошлому города, пройти дорожками «водяного общества» и узнать секреты Нижнего парка

5
1 отзыв
Вера
Вера – представитель из Кисловодска
Маленькая крепость, которая превратилась в курорт с мировым именем: безусловно, история 📖 Кисловодска интригует и заслуживает внимания! С моей помощью вы перенесетесь на пару веков назад, узнаете о нравах «водяного общества» на дорожках Нижнего парка, побываете в усадьбе художника-передвижника и попробуете «напиток богатырей» в старинной Нарзанной галерее.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска

Что вас ожидает

Прогулка к сердцу Кисловодска
Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — крепости Кисловодска и Свято-Никольского храма. Разберемся, откуда взяла начало история 📖 города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией. И, конечно, не обойдем вниманием другие символы Кисловодска — выпьем настоящего нарзана, поговорим о знаменитой Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод.

Атмосфера прекрасной эпохи
Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это роскошный Нижний парк 🌳 — его дорожки помнят шаги Лермонтова, Пушкина, Толстого, Шаляпина и других примечательных людей. Сюда мы пройдем через барскую усадьбу художника-передвижника Ярошенко, где вы оцените ландшафтный дизайн и ощутите дух конца 19 века. В парке вы встретите каменного льва и знаменитого орла, храм Воздуха и звезду Шуцбунда, услышите о них занимательные факты и легенды. Не спеша прогуляетесь 👣 по долине Роз и сможете попробовать вкуснейшее пятигорское мороженое. Подниметесь на Сосновую горку и увидите первый в России терренкур. А еще я покажу Дамский мостик, Стеклянную струю, Зеркальный пруд и родник с вкуснейшей водой.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение усадьбы Ярошенко – 30 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой дипломированный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Свято-Никольского храма
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. Иногда привлекаю к проведению экскурсий моих дочерей — они тоже дипломированные гиды. С удовольствием покажем вам места, где мало людей и много природы. До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

1 сентября 2020
Хорошая экскурсия по уютному и приятному городу. Рукотворный парк впечатляет. Спасибо за экскурсию.

Вера проводит ещё 5 экскурсий

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