1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка к сердцу Кисловодска

Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — крепости Кисловодска и Свято-Никольского храма. Разберемся, откуда взяла начало история 📖 города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией. И, конечно, не обойдем вниманием другие символы Кисловодска — выпьем настоящего нарзана, поговорим о знаменитой Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод.

Атмосфера прекрасной эпохи

Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это роскошный Нижний парк 🌳 — его дорожки помнят шаги Лермонтова, Пушкина, Толстого, Шаляпина и других примечательных людей. Сюда мы пройдем через барскую усадьбу художника-передвижника Ярошенко, где вы оцените ландшафтный дизайн и ощутите дух конца 19 века. В парке вы встретите каменного льва и знаменитого орла, храм Воздуха и звезду Шуцбунда, услышите о них занимательные факты и легенды. Не спеша прогуляетесь 👣 по долине Роз и сможете попробовать вкуснейшее пятигорское мороженое. Подниметесь на Сосновую горку и увидите первый в России терренкур. А еще я покажу Дамский мостик, Стеклянную струю, Зеркальный пруд и родник с вкуснейшей водой.

Организационные детали