Максим проводит ещё 6 экскурсий

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Из Кисловодска — к Софийским водопадам

Побывать в одном из красивейших мест Архыза и послушать древние истории среди седых гор Кавказа

Максим
Максим – Гид из Кисловодска
На просторах Карачаево-Черкессии, в Зеленчукском ущелье, вы откроете необыкновенный памятник природы — одни из самых высоких водопадов Кавказа, ниспадающих с ледников горы ⛰️ София.

А по пути к ним взглянете на Эльбрус с перевала Гум-Баши, проедете вдоль изумрудных рек, полюбуетесь рододендронами и узнаете о далеком прошлом долин, где проходили караваны Шелкового пути.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам

Что вас ожидает

Дорога в окружении гор ⛰️ и древних историй
Маршрут из Кисловодска к водопадам в первой половине совпадает с путем в Домбай. Вы проедете по живописной старой Военно-Сухумской дороге, послушаете рассказы о караванах Шелкового пути и раннехристианской эпохе на Кавказе. А самой зрелищной частью этого отрезка станет смотровая площадка на перевале Гум-Баши, с которой вы окинете взглядом вершины Западного Кавказа и насладитесь панорамой впечатляющего Эльбруса.

Долина Кубани и мемориальный комплекс
Далее дорога вниз приведет вас в долину самой большой реки Северного Кавказа — Кубани. Здесь пути в Домбай и Архыз разойдутся, и впереди будет еще один красивый участок маршрута — вдоль Кубани до Зеленчукского ущелья, где находятся Софийские водопады. А перед поворотом к Архызу сделаем остановку у памятника, посвященного защитникам кавказских перевалов во время Великой Отечественной войны.

Сказочные Софийские водопады
Немного проехав в направлении современного горнолыжного курорта Романтик, за поселком Архыз вы свернете на дорогу вдоль реки София, которая приведет к одноименной горе, второй по высоте в регионе. Именно ее ледники питают водопады. Частью пути будет увлекательная поездка по горной дороге, а чтобы преодолеть последние километры с максимальным комфортом, вы прокатитесь на внедорожнике. Наконец, у подножия горы вас будет ждать Софийская поляна, с которой вы пройдете пешком пару километров, любуясь рододендронами и зарослями малины, к главному объекту программы — неповторимым Софийским водопадам.

Организационные детали

  • В программе предусмотрено время на обед, перекусить можно будет в кафе в поселке
  • Пешая прогулка 👣 до водопадов в одну сторону занимает, в зависимости от подготовки путешественников, от 1 до 2 часов
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Кисловодске
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам
Из Кисловодска — к Софийским водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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Максим проводит ещё 6 экскурсий

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