Максим проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дорога в окружении гор ⛰️ и древних историй

Маршрут из Кисловодска к водопадам в первой половине совпадает с путем в Домбай. Вы проедете по живописной старой Военно-Сухумской дороге, послушаете рассказы о караванах Шелкового пути и раннехристианской эпохе на Кавказе. А самой зрелищной частью этого отрезка станет смотровая площадка на перевале Гум-Баши, с которой вы окинете взглядом вершины Западного Кавказа и насладитесь панорамой впечатляющего Эльбруса.

Долина Кубани и мемориальный комплекс

Далее дорога вниз приведет вас в долину самой большой реки Северного Кавказа — Кубани. Здесь пути в Домбай и Архыз разойдутся, и впереди будет еще один красивый участок маршрута — вдоль Кубани до Зеленчукского ущелья, где находятся Софийские водопады. А перед поворотом к Архызу сделаем остановку у памятника, посвященного защитникам кавказских перевалов во время Великой Отечественной войны.

Сказочные Софийские водопады

Немного проехав в направлении современного горнолыжного курорта Романтик, за поселком Архыз вы свернете на дорогу вдоль реки София, которая приведет к одноименной горе, второй по высоте в регионе. Именно ее ледники питают водопады. Частью пути будет увлекательная поездка по горной дороге, а чтобы преодолеть последние километры с максимальным комфортом, вы прокатитесь на внедорожнике. Наконец, у подножия горы вас будет ждать Софийская поляна, с которой вы пройдете пешком пару километров, любуясь рододендронами и зарослями малины, к главному объекту программы — неповторимым Софийским водопадам.

Организационные детали