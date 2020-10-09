4 отзыва оставили туристы

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Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!

Исследовать красивейшие окрестности города и узнать о его традициях в авто-пешеходном путешествии

5
4 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Это небольшое путешествие откроет для вас ближайшие окрестности Кисловодска — живописное подножье Бургустанского хребта, пейзажи Эльбруса и калейдоскоп горных водопадов.

Вы пройдете между каменных стен, услышите карачаевские легенды, продегустируете чай из местных трав и сможете пролететь над ущельем на скоростном зиплайне.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!

Что вас ожидает

Вокруг Кисловодска: от хребтов до водопадов
По дороге из Кисловодска первую остановку мы сделаем у подножья Бургустанского хребта. Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса. После мы продолжим путь по территории Карачаевского конезавода и вскоре окажемся у старта пешеходной части маршрута.

Дорога проведет нас между стоящими почти вплотную друг к другу каменными стенами — «тещиными ребрами» — прямо к водопадам! Вы полюбуетесь белоснежной пенящейся струей Жемчужного водопада, затем встретите еще три, не менее красивых 🤩 и мощных. В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам. Я расскажу о сакральном значении этих мест для коренных жителей.

Те, кому хочется испытать свою смелость, смогут у водопадов опробовать зиплайн — скоростной спуск по стальному канату протяженностью 1050 метров над горным ⛰️ ущельем. Я обязательно сниму на видео ваш подвиг!

Распробовать местный колорит
Природные красоты Кисловодска дополнятся самобытными традициями и местной кухней. Мы можем заглянуть в музей 🖼 карачаевского быта, отведать форель или шашлык из черного барашка, хычины и домашнее вино 🍷. Затем я отвезу вас в Чайный домик, где в дегустационном зале вы выпьете душистый чай из горных трав и попробуете варенья с оригинальными вкусами: из шишек, каштана, мяты и даже чеснока! И, конечно, путешествие в Кисловодске немыслимо без нарзана — вы окажетесь у источника, где можно освежиться богатырским напитком нартов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Nissan Qashqai с кондиционером и возможностью установить детское кресло (по запросу)
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Также по желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах. Еда и напитки не входят в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
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4 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Великолепная экскурсия. Вчера Ирина провела для нас очередную индивидуальную экскурсию к Медовым водоопадам. Проехальсь по окрестностям Пятигорска, увидели много прекрасных мест, насладились лучшими видами на город и Эльбрус, и попробывали Нарзан из источника, и конечно Медовые вадопады это просто сказка. Но самое главное это удивительные рассказы Ирины. Замечательный экскурсовов, отлично знающий историю родного края и отличный водитель, что тоже очень важно. Огромное спасибо за отлично проведенное время. Желаю Ирине больших удач и рекомендую этого замечательного экскурсовода всем кто посетит Пятигорск.
8 октября 2020
Экскурсия к медовым водопадам и на гору Кольцо с Ириной была насыщенной и с обилием красивых видов. Ирина замечательно рассказывает, очень приятная в общении и эрудированная. Гора Кольцо с чудесными видами и необыкновенной красоты водопады, к которым можно подойти, чтобы попробовать горной воды, никого не оставят равнодушными. А чай из горных трав с дегустацией самых необычных видов варенья - - это очень приятный бонус в конце экскурсии. Спасибо за интересный рассказ и красивый маршрут!
27 сентября 2020
Ездили с Ириной к Медовым водопадам, получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций и незабываемых впечалений Были и водопады, и горы, и айран, и хичины, и дикий нарзан, и лошади, и олени... И всë это сопровождалось интересными и познавательными рассказами, вниманием и заботой Ирины Очень рекомендую съездить Место интересное! И гид - замечательный!
18 сентября 2020
Ирина отличный экскурсовод, очень интересно рассказывает, подробно отвечает на все вопросы. Видно, что знает и любит эти места, очень рекомендую!

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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