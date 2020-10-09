4 отзыва оставили туристы

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Вокруг Кисловодска: от хребтов до водопадов

По дороге из Кисловодска первую остановку мы сделаем у подножья Бургустанского хребта. Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса. После мы продолжим путь по территории Карачаевского конезавода и вскоре окажемся у старта пешеходной части маршрута.

Дорога проведет нас между стоящими почти вплотную друг к другу каменными стенами — «тещиными ребрами» — прямо к водопадам! Вы полюбуетесь белоснежной пенящейся струей Жемчужного водопада, затем встретите еще три, не менее красивых 🤩 и мощных. В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам. Я расскажу о сакральном значении этих мест для коренных жителей.

Те, кому хочется испытать свою смелость, смогут у водопадов опробовать зиплайн — скоростной спуск по стальному канату протяженностью 1050 метров над горным ⛰️ ущельем. Я обязательно сниму на видео ваш подвиг!

Распробовать местный колорит

Природные красоты Кисловодска дополнятся самобытными традициями и местной кухней. Мы можем заглянуть в музей 🖼 карачаевского быта, отведать форель или шашлык из черного барашка, хычины и домашнее вино 🍷. Затем я отвезу вас в Чайный домик, где в дегустационном зале вы выпьете душистый чай из горных трав и попробуете варенья с оригинальными вкусами: из шишек, каштана, мяты и даже чеснока! И, конечно, путешествие в Кисловодске немыслимо без нарзана — вы окажетесь у источника, где можно освежиться богатырским напитком нартов.

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