Вера проводит ещё 5 экскурсий

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К истокам нарзана

Полюбоваться видами Приэльбрусья и ущелий, услышать легенды замка и испить богатырской воды

Вера
Вера – представитель из Кисловодска
Предлагаю вам неутомительное и очень красивое 🤩 путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками.

Мы увидим живописный водопад и заброшенный замок 🏰, поговорим о целебных свойствах родников и распробуем их вкусы.

А по пути вы насладитесь панорамами Кавказа, услышите о природе края и ее изучении, горных жителях и их быте.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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К истокам нарзана
К истокам нарзана

Что вас ожидает

Дорога к источникам
Мы начнем путешествие от нарзанной галереи — и дальше строго на юг, к Эльбрусу. Проедем несколько карачаевских аулов: я расскажу об истории 📖 горского народа, его обычаях и укладе. А еще вы узнаете, чьи зубы-скалы лежат вдоль дороги, что за огромные столбы выстроились здесь в ряд и чьи курганы возвышаются вдали…
Также на маршруте вам встретятся телескоп МГУ и почти что «Пепела́ц». Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана. Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана.

Долина здоровья
Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же. А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями.
По дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам: удивительно, что при тесном соседстве родники отличаются по составу и вкусу. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, какими дорогами он идет на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после мы заглянем в уютное кафе, расположенное здесь же, и продегустируем национальную кухню 🥧.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭, отдельно оплачивается обед в кафе.

Начало и место завершения
🚩 у Колоннады в Кисловодске
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. Иногда привлекаю к проведению экскурсий моих дочерей — они тоже дипломированные гиды. С удовольствием покажем вам места, где мало людей и много природы. До встречи!
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