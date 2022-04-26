Преимущества этого путешествия:
Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г.Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.
Размещение в гостинице.
Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор».
Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.
Подъем на канатной дороге (доп.плата).
Обед (доп. плата).
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).
Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп.плата).
Обед (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.
Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.
Образовалось под действием влаги и выветривания.
Одна из достопримечательностей Кисловодска.
Отсюда открывается прекрасный вид на город.
Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.
Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.
После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы.
Обед (доп. плата).
Замок коварства и любви.
В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.
Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.
Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.
Объекты показа:
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:
|взрослые
|дети до 14 лет
|15 000
|14 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».