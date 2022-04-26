Кавказские выходные. Экскурсионный тур

Увлекательное путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай, Приэльбрусье

5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай, Приэльбрусье и Кисловодск – всё это вы увидите в нашем туре за четыре дня.
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
21
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авг
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • головокружительные виды – смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • отдых для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г.Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.

Размещение в гостинице.

Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день
Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор».

Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге (доп.плата).

Обед (доп. плата).

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбай
3 день
Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). 

Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).

Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день
Кисловодск, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.

Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.

Образовалось под действием влаги и выветривания.

Одна из достопримечательностей Кисловодска.

Отсюда открывается прекрасный вид на город.

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.

Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.

После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы. 

Обед (доп. плата).

Замок коварства и любви.

В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.

Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.

Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.

Объекты показа:

  • Лечебный парк;
  • Зеркальный пруд со стеклянной струей;
  • мостик «Дамский каприз»;
  • памятник Пушкина;
  • Цветочный календарь;
  • Лермонтовская площадка;
  • Нарзанная галерея;
  • колонада;
  • Курортный бульвар.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:

взрослыедети до 14 лет
15 00014 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака)
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога: г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. п. Домбай – 1 600 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • П. Домбай – 1 600 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
26 апр 2022
Тур пролетел очень быстро, интересно и насыщенно. Экскурсии обширные, организованы во время, автобусы удобные. Нам очень понравился Кавказ.
С
10 ноя 2021
Нам очень понравился тур "Кавказские выходные". За 4 дня мы узнали и увидели много нового: Пятигорск, Кисловодск, Эльбрус и Чегет. Со мной были дети 12 и 14 лет, им тоже было любопытно поиграть в снежки на Эльбрусе, послушать про Лермонтова, посмотреть на быт коренных жителей Кавказа.
Д
25 мая 2022
Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.

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