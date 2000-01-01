которому в этом году исполнилось 125 лет Колоннада дом с кариатидами на улице Парковый Пешеход первую крепость Кисловодска старейший Свято- Никольский собор
базарную площадь
самые старые улицы и дома города.
Дух курортной столицы
Во время нашей прогулки вы сможете почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейшем городе-курорте, городе цветов и солнечных лучей. Мы пройдем по местам, где была сосредоточена жизнь приехавших «На Воды»: рассмотрим воздушный замок 🏰 нарзанных ванн, украшенных фресками М. Врубеля, послушаем звучание своего голоса на Хрустальной сцене, попробуем минеральной воды в нарзанной галерее XIX в., сфотографируемся у скульптуры Демона, прикоснемся к стене первой крепости Кисловодска.
Важно знать
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Что входит
услуги гида
Что не входит
обед
Начало
🚩 Площадь железнодорожного вокзала, ул. Вокзальная, 15
Место завершения
🏁 Крепость, пр.Мира,11
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.