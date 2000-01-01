Дух курортной столицы

Во время нашей прогулки вы сможете почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейшем городе-курорте, городе цветов и солнечных лучей. Мы пройдем по местам, где была сосредоточена жизнь приехавших «На Воды»: рассмотрим воздушный замок 🏰 нарзанных ванн, украшенных фресками М. Врубеля, послушаем звучание своего голоса на Хрустальной сцене, попробуем минеральной воды в нарзанной галерее XIX в., сфотографируемся у скульптуры Демона, прикоснемся к стене первой крепости Кисловодска.

Важно знать

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