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Кисловодск — город цветов и солнечных лучей

5
1 отзыв
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Кисловодска
Приглашаю вас на увлекательную обзорную прогулку 👣 по солнечному Кисловодску.

Вместе мы увидим его историю 📖.

Посмотрим на места, где бурлила жизнь курортной столицы ⭐️ империи, увидим фрески Врубеля и прикоснемся к крепостным стенам города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей

Что вы увидите

  • Курортный зал
  • Хрустальная сцена
  • Главные нарзанные ванны
  • построенные в редком мавританском стиле
  • музыкальный цветной фонтан нарзанная галерея 19в.
  • фонтан "Лягушки"
  • которому в этом году исполнилось 125 лет Колоннада дом с кариатидами на улице Парковый Пешеход первую крепость Кисловодска старейший Свято- Никольский собор
  • базарную площадь
  • самые старые улицы и дома города.
Дух курортной столицы
Во время нашей прогулки вы сможете почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейшем городе-курорте, городе цветов и солнечных лучей. Мы пройдем по местам, где была сосредоточена жизнь приехавших «На Воды»: рассмотрим воздушный замок 🏰 нарзанных ванн, украшенных фресками М. Врубеля, послушаем звучание своего голоса на Хрустальной сцене, попробуем минеральной воды в нарзанной галерее XIX в., сфотографируемся у скульптуры Демона, прикоснемся к стене первой крепости Кисловодска.
Важно знать
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
Начало
🚩 Площадь железнодорожного вокзала, ул. Вокзальная, 15
Место завершения
🏁 Крепость, пр.Мира,11
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
Кисловодск — город цветов и солнечных лучей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
Ольга И.
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1 отзыв оставили туристы

Ольга И. проводит ещё 1 экскурсию

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