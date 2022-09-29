В программе

Кармадонское ущелье

Практически из любой точки Владикавказа взору открываются потрясающие по своей красоте и величавости горы. Не зря его называют «синим городом»: обрамленный ультрамарином гор, он покоряет сердце путешественника с первого взгляда. Но иногда красота эта становится убийственной.

Столетия идут, наука развивается, но стало ли людям безопаснее находиться рядом с этими творениями природы? Возможно ли предотвращать такие трагедии, как кармадонская? Что вообще тогда, в 2002 году, произошло, почему сползающий в ущелье ледник Колка застал всех врасплох? На все эти вопросы вам ответит профессиональный водитель-гид, который будет вас сопровождать всю дорогу.

Мидаграбинские водопады

Это жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами.

Город мертвых

Даргавс — город мёртвых в Северной Осетии, который таит в себе много тайн и легенд. Это место является одним из самых жутких и загадочных в России. Оно находится посреди гор Кавказа. Неудивительно, что про это место ходит много легенд, которые вы можете узнать в процессе этого незабываемого тура.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны.

Организационные детали: