Вера проводит ещё 3 экскурсии

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Поход к Медовым водопадам

В компании легенд и вприкуску с хычинами пройти по древней тропе — к источнику сил и вдохновения

Вера
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Вера – ваш гид
Приглашаю прогуляться 👣 по фрагменту Шелкового пути, от Замка коварства и любви по Аликоновскому ущелью до гранитного каньона, где природа создала четыре необыкновенных водопада.

Вы услышите старинные легенды, отведаете нарзана, узнаете об эффектах целебных вод и оцените мощь стихии.

А если захотите, возьмем с собой большого любителя гор ⛰️ и очень доброго пса — цвергшнауцера Нильса!

3900 за экскурсию

Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам

Что вас ожидает

Поход для активных, спортивных и любящих природу
В начале путешествия я предложу подкрепиться богатырь-водой (нарзаном). А затем отправимся по участку Великого шелкового пути, где когда-то разыгралась трагедия влюбленных. Вы осмотрите замок и послушаете древнюю легенду о любви юноши Али и коварстве княжны. По пути можно будет остановиться у горной речки, чтобы отдохнуть и искупаться. И все это время вас будут сопровождать великолепные картины — живописное ущелье, субальпийские луга, чистейший воздух и пение птиц.

Медовые водопады: источник сил и вдохновения
Три часа неутомительного пути — и вы подойдете к главному объекту маршрута. Здесь вы сможете передохнуть и перекусить: отведать местную лепешку хычин или шашлык из настоящего черного карачаевского барашка и оценить домашнее вино. Затем отправитесь исследовать каньон с водопадами. Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.

Выйти из каньона придется по спуску «Тещины ребра». Там вас встретит небольшой восточный базар с сувенирами и восточными сладостями, а также машина, которая доставит домой.

Организационные детали

  • Эта прогулка по горной тропинке, местами немного крутой. Поэтому форма одежды — спортивная. Протяженность маршрута 5.5 км.
  • Дополнительные расходы — трансфер от города до начала маршрута и от Медовых водопадов домой — 1200 руб.
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам
Поход к Медовым водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. С удовольствием покажу места, где мало людей и много природы. До встречи!
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