Вера проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Поход для активных, спортивных и любящих природу

В начале путешествия я предложу подкрепиться богатырь-водой (нарзаном). А затем отправимся по участку Великого шелкового пути, где когда-то разыгралась трагедия влюбленных. Вы осмотрите замок и послушаете древнюю легенду о любви юноши Али и коварстве княжны. По пути можно будет остановиться у горной речки, чтобы отдохнуть и искупаться. И все это время вас будут сопровождать великолепные картины — живописное ущелье, субальпийские луга, чистейший воздух и пение птиц.

Медовые водопады: источник сил и вдохновения

Три часа неутомительного пути — и вы подойдете к главному объекту маршрута. Здесь вы сможете передохнуть и перекусить: отведать местную лепешку хычин или шашлык из настоящего черного карачаевского барашка и оценить домашнее вино. Затем отправитесь исследовать каньон с водопадами. Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.

Выйти из каньона придется по спуску «Тещины ребра». Там вас встретит небольшой восточный базар с сувенирами и восточными сладостями, а также машина, которая доставит домой.