Наш путь к Эльбрусу будет проходить через Кабардино-Балкарию. Вы узнаете об истории местных народов, их традициях, современной жизни. Также гид поделится с вами интересными фактами и историей восхождений на гору Эльбрус. Мы проедем через поляну Нарзанов, где минеральные источники бьют прямо из-под земли.
Чтобы прочувствовать дух гор и ощутить мощь Эльбруса, Вы можете подняться на канатной дороге на высоту 3800 м (оттуда можно подняться на снегоходах еще выше на высоту 4300 м). После спуска мы отправимся к озеру Гижгит —озеру с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета.
Важная информация:
Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Билет
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
Подъем по канатной дороге и питание оплачиваются отдельно
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.