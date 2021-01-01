Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа.



По прибытию поднимаемся на канатной дороге на величественный Эльбрус на высоту 3800 м.



По желанию, можно будет подняться на высоту в 4200 м на ратраках или снегоходах.



После спуска к подножью мы отправимся в путь к горному озеру Гижгит.



Небесно-бирюзовый цвет воды озера не оставит Вас равнодушными!