Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит

Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа

Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа.

По прибытию поднимаемся на канатной дороге на величественный Эльбрус на высоту 3800 м.

По желанию, можно будет подняться на высоту в 4200 м на ратраках или снегоходах.

После спуска к подножью мы отправимся в путь к горному озеру Гижгит.

Небесно-бирюзовый цвет воды озера не оставит Вас равнодушными!
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит

Что вы увидите 🤩

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит

Что вас ожидает:

  • Наш путь к Эльбрусу будет проходить через Кабардино-Балкарию. Вы узнаете об истории местных народов, их традициях, современной жизни. Также гид поделится с вами интересными фактами и историей восхождений на гору Эльбрус. Мы проедем через поляну Нарзанов, где минеральные источники бьют прямо из-под земли.
  • Чтобы прочувствовать дух гор и ощутить мощь Эльбруса, Вы можете подняться на канатной дороге на высоту 3800 м (оттуда можно подняться на снегоходах еще выше на высоту 4300 м). После спуска мы отправимся к озеру Гижгит —озеру с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета.

Важная информация:

  • Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Билет
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Подъем по канатной дороге и питание оплачиваются отдельно
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 07:00

Артем З.
Артем З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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